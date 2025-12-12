Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3038141
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

8 साल पहले पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे संग 'राते दिया बुताके...’, जो किया आज भी फैन्स करते हैं पसंद

Pawan singh & Aamarpali Dubey: पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का सुपरहिट गाना 'राते दिया बुताके पिया..' गाना एक बार फिर ट्रेंड में है.8 साल पुराने इस वीडियो ने यूट्यूब पर 653 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड पार कर लिया है और आज भी शादी-विवाह में सबसे ज्यादा बजने वाले भोजपुरी गानों में शामिल है. पवन सिंह की आवाज, छोटे बाबा का संगीत और आम्रपाली की शानदार परफॉर्मेंस ने इस गाने को Hit बना दिया है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का गाना (स्क्रीन ग्राप)
पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का गाना (स्क्रीन ग्राप)

Pawan singh & Aamarpali Dubey: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का गाना हमेशा ट्रेंड करता है, चाहे उसके रिलीज होने में कितने भी साल क्यों न बीत जाएं. आज बात हो रही है सुपरहिट गाने 'राते दिया बुताके पिया…' की, जो 8 साल पहले Web Music के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. हैरानी की बात यह है कि यह गाना आज भी शादी-विवाह में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों में शामिल है.इसे अब तक 653 मिलियन से अधिक व्यूज और 1.5 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा है.

पवन सिंह और गायिका इंदु सोनाली की अवाज
'राते दिया बुताके पिया…' को भोजपुरी स्टार पवन सिंह और गायिका इंदु सोनाली ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं और संगीत छोटे बाबा ने तैयार किया है. गाने को डायरेक्ट किया है सुजीत कुमार सिंह ने, जबकि निर्माता राधेश्याम जीवराजजी लुहा, गजानंद लाल सिंह और सुजीत कुमार सिंह रहे हैं. टीम की मेहनत और शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन ने इस सॉन्ग को लंबे समय तक ट्रेंड में बनाए रखा है.

फैंस की दीवानगी बरकरार, 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स
इस गाने पर फैंस का प्यार लगातार बढ़ रहा है. पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के हर डांस स्टेप पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं. इस गाने पर अब तक 1 लाख से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें फैंस हार्ट, फायर और डांस इमोजी के जरिए अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं. यह गाना नए-पुराने सभी दर्शकों में एक जैसा क्रेज बनाए हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

पवन सिंह के आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स भी चर्चा में
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं. हाल ही में उनकी फिल्म ‘पावरस्टार’ का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. इसके अलावा 'धनिया के पनिया' जैसे नए गाने भी रिलीज हो चुके हैं. पवन सिंह ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ नजर आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 17 साल बाद भी धमाका! पवन सिंह का 'लॉलीपप लागेलू'गाना बना इंटरनेशनल हिट

TAGS

Pawan SinghAamarpali Dubey

Trending news

Pawan Singh
8 साल पहले पवन सिंह ने आम्रपाली संग 'राते दिया बुताके.’, जो किया आज भी फैन्स की पसंद
Bihar News
आज के दिन ही अंग्रेजों ने किया था बिहार राज्य का ऐलान, जानें फिर कब मिली थी मान्यता?
Pawan Singh
पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी
Bihar air pollution
बिहार में सिगरेट के बिना ही खराब हो जाएंगे फेफड़े, राजधानी पटना गैस चेंबर में तब्दील
IAS Kalpana rawat
बिहार कैडर में 'पावर कपल' की एंट्री, पति सूर्य प्रताप सिंह की तरह कल्पना बनीं IAS
Bhojpuri news
दूध पीकर 'राजा रंगबाज' बने पवन सिंह! खुशबू तिवारी संग बन गया गजब का सीन
Kenduadih Gas Tragedy
केंदुआडीह गैस रिसाव को लेकर घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, देखें 10 दिन बाद के हालात
Jharkhand SIR
झारखंड में तेजी से चल रहा SIR का काम, मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य 65% तक पूरा हुआ
Bihar News
2005 से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार, STF ने बनाया प्लान और धरा गया
Bihar Crime Bulletin
मौर्या एक्सप्रेस से भारी मात्रा में हथियार अवैध, कटिहार पुलिस को भी बड़ी कामयाबी