8 साल पहले पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे संग 'राते दिया बुताके...’, जो किया आज भी फैन्स करते हैं पसंद

Pawan singh & Aamarpali Dubey: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का गाना हमेशा ट्रेंड करता है, चाहे उसके रिलीज होने में कितने भी साल क्यों न बीत जाएं. आज बात हो रही है सुपरहिट गाने 'राते दिया बुताके पिया…' की, जो 8 साल पहले Web Music के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. हैरानी की बात यह है कि यह गाना आज भी शादी-विवाह में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों में शामिल है.इसे अब तक 653 मिलियन से अधिक व्यूज और 1.5 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा है.

पवन सिंह और गायिका इंदु सोनाली की अवाज

'राते दिया बुताके पिया…' को भोजपुरी स्टार पवन सिंह और गायिका इंदु सोनाली ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं और संगीत छोटे बाबा ने तैयार किया है. गाने को डायरेक्ट किया है सुजीत कुमार सिंह ने, जबकि निर्माता राधेश्याम जीवराजजी लुहा, गजानंद लाल सिंह और सुजीत कुमार सिंह रहे हैं. टीम की मेहनत और शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन ने इस सॉन्ग को लंबे समय तक ट्रेंड में बनाए रखा है.

फैंस की दीवानगी बरकरार, 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स

इस गाने पर फैंस का प्यार लगातार बढ़ रहा है. पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के हर डांस स्टेप पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं. इस गाने पर अब तक 1 लाख से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें फैंस हार्ट, फायर और डांस इमोजी के जरिए अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं. यह गाना नए-पुराने सभी दर्शकों में एक जैसा क्रेज बनाए हुए है.

पवन सिंह के आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स भी चर्चा में

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं. हाल ही में उनकी फिल्म ‘पावरस्टार’ का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. इसके अलावा 'धनिया के पनिया' जैसे नए गाने भी रिलीज हो चुके हैं. पवन सिंह ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ नजर आ सकते हैं.

