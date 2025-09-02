Bhojpuri News: निरहुआ के भाई संग रोमांटिक हुईं आम्रपाली दुबे! बोलीं-'ऐ हो पिया'

Bhojpuri Romantic Song: आम्रपाली दुबे का जिक्र किए बिना भोजपुरी सिनेमा की बात करना नामुमकिन है. उनकी एक्टिंग का जादू ऐसा है कि दर्शक हर किरदार को दिल से पसंद करते हैं. न सिर्फ गानों में, बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी उन्हें खूब तारीफें मिलती हैं. हाल ही में प्रवेश लाल यादव के साथ उनका एक गाना 'ऐ हो पिया' यूट्यूब पर धूम मचा रहा है. इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री ने फैन्स का दिल जीत लिया है.

भोजपुरी गाना 'ऐ हो पिया'

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, जो उनकी फिल्मों को हिट बनाने में हेल्प करती है. दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. मगर, दर्शकों को प्रवेश लाल यादव के साथ उनकी केमिस्ट्री भी पसंद आ रही है. भोजपुरी गाना 'ऐ हो पिया' में उनका रोमांटिक अंदाज फैन्स को इतना पसंद आ रहा है.

रोमांटिक सीन देखकर फैन्स का एन्जॉय

प्रवेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे 'ऐ हो पिया' गाना पुराना है, लेकिन आज भी दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं. 'ऐ हो पिया' गाना वीडियो में प्रवेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की लाजवाब केमिस्ट्री देखने लायक है. इन दोनों के रोमांटिक सीन देखकर फैन्स खूब एन्जॉय करते हैं.

डांस नंबर हो या रोमांटिक गाना, आम्रपाली दुबे छेड़ देतीं हैं तराना

आम्रपाली दुबे की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है, चाहे वह डांस नंबर हो या रोमांटिक गाना. यही वजह है कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है. इस गाने ने सोशल मीडिया पर भी खूब धूम मचाई है. फैन्स इस गाने को जबरदस्त प्यार दे रहे हैं और इसके क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

