Aarah News: वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हुआ मनोज भावुक की पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ का भव्य लोकार्पण

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में भोजपुरी विभाग द्वारा मनोज भावुक की पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में कई वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे. इस किताब को भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी गई पहली शोधपरक कृति बताया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:29 PM IST

मनोज भावुक
आरा: वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के भोजपुरी विभाग में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और शोधकर्ता मनोज भावुक की शोधपरक पुस्तक 'भोजपुरी सिनेमा के संसार' का लोकार्पण हुआ. यह समारोह विश्वविद्यालय के दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह 'नाथ' सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें भोजपुरी साहित्य और सिनेमा से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं. कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. रविंद्र नाथ राय, प्रो. अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, प्रो. डॉ. नीरज सिंह, वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रो. दिवाकर पांडेय और वरिष्ठ साहित्यकार-आलोचक जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया.

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक ढंग से दीप प्रज्वलन के साथ हुई. स्वागत भाषण में विभागाध्यक्ष प्रो. दिवाकर पांडेय ने कहा कि यह पुस्तक भोजपुरी सिनेमा के इतिहास लेखन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि यह कृति शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए एक आधार ग्रंथ की तरह काम करेगी और भोजपुरी सिनेमा की जड़ों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी.

पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. रविंद्र नाथ राय ने कहा कि यह पुस्तक मनोज भावुक के वर्षों के शोध, अध्ययन और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक न केवल सिनेमा के विकास की कहानी बताती है, बल्कि भोजपुरी संस्कृति के सामाजिक और भाषाई पक्षों को भी विस्तार से समझाती है.

प्रो. डॉ. नीरज सिंह ने कहा कि मनोज भावुक के व्यक्तित्व में प्रेम, प्रेरणा, प्रतिभा और परिश्रम का सुंदर संगम देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठक भोजपुरी फिल्म उद्योग के गौरवशाली अतीत और उसकी वर्तमान चुनौतियों को बखूबी समझ पाएंगे. वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र कुमार ने बताया कि हाल ही में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन ने इस पुस्तक पर ‘चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह सम्मान’ देने की घोषणा की है, जो 29 नवम्बर को सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भावुक एक बहुआयामी रचनाकार हैं और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर भोजपुरी साहित्य में योगदान देना चाहिए.

कार्यक्रम में अपने लेखकीय वक्तव्य के दौरान मनोज भावुक ने कहा कि यह गर्व की बात है कि यूनेस्को में छठ पर्व की परंपरा को शामिल करने की दिशा में प्रयास चल रहा है. उन्होंने कहा कि भोजपुरी अब एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है और युवाओं को इसमें सृजनात्मक लेखन की दिशा में आगे आना चाहिए. भावुक ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे भोजपुरी में लेखन करें, क्योंकि इस भाषा की परंपरा बेहद समृद्ध है. उन्होंने अपनी कुछ स्वरचित गजलें और गीत सुनाए, जिससे पूरा सभागार भावनाओं से भर गया.

‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ पुस्तक को भोजपुरी सिनेमा पर हिंदी-भोजपुरी में लिखी गई पहली शोधपरक किताब माना जा रहा है. इस पुस्तक का प्रकाशन मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली द्वारा किया गया है. इसमें 1931 से लेकर अब तक के भोजपुरी सिनेमा के सफर को गहराई से समझाया गया है. पुस्तक में बताया गया है कि 1962 में भोजपुरी की पहली फिल्म ‘गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो’ बनी थी. लेकिन उससे पहले 1931 से 1962 के बीच हिंदी फिल्मों में भोजपुरी संवादों और गीतों के जरिए इस भाषा ने अपनी अलग पहचान बनाई थी. पुस्तक में भोजपुरी सिनेमा के स्वर्ण युग, उसकी चुनौतियों, संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की गई है.

इस किताब में भोजपुरी फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों जैसे अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, राकेश पांडेय, कुणाल सिंह, रवि किशन, और मनोज तिवारी के साक्षात्कार शामिल हैं. भावुक ने इसमें सिनेमा के व्यावसायिक पहलू, ओटीटी प्लेटफॉर्म, भोजपुरी वेब सीरीज़, टेलीफिल्म और टीवी कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला है.

कौन हैं मनोज भावुक?
मनोज भावुक भोजपुरी साहित्य और सिनेमा के बीच सेतु का काम करने वाले एकमात्र रचनाकार माने जाते हैं. वे दोनों क्षेत्रों को गहराई से समझते हैं और बराबर सक्रिय हैं. हाल ही में उनकी फिल्म ‘आपन कहाए वाला के बा’ रिलीज हुई है, जिसके सभी गीत उन्होंने खुद लिखे हैं. उनके गीतों में शैलेन्द्र, मजरूह सुल्तानपुरी और अंजान जैसे गीतकारों की झलक मिलती है.

अफ्रीका और इंग्लैंड में इंजीनियर के रूप में काम कर चुके भावुक सारेगामापा के लेखक और प्रोजेक्ट हेड रह चुके हैं. उन्हें फिल्मफेयर, फेमिना, गुलज़ार, गिरिजा देवी और मॉरिशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जैसे प्रतिष्ठित नामों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. वे पत्रिका ‘भोजपुरी जंक्शन’ के संपादक भी हैं और पूरी दुनिया के भोजपुरी समाज में प्रसिद्ध हैं.

‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ पुस्तक मनोज भावुक के तीन दशकों के शोध और लेखन का परिणाम है. वे 1995 से लगातार भोजपुरी सिनेमा पर लिखते आ रहे हैं. उन्होंने भोजपुरी के लगभग सभी टीवी चैनलों जैसे हमार टीवी, अंजन टीवी, महुआ, और बिग गंगा पर सिनेमा की यात्रा, समीक्षा, और सिलेब्रिटी इंटरव्यू पर आधारित कई कार्यक्रम बनाए और संचालित किए हैं.

उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री फिल्में विश्व भोजपुरी सम्मेलन, मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जेएनयू और दिल्ली के रामानुजम कॉलेज जैसे संस्थानों में प्रदर्शित की जा चुकी हैं. भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल सिंह ने तो उन्हें ‘भोजपुरी सिनेमा का इनसाइक्लोपीडिया’ तक कहा है.

इस आयोजन में बड़ी संख्या में शोधार्थी, छात्र-छात्राएं, मीडियाकर्मी और भोजपुरी प्रेमी मौजूद थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने की, जबकि संचालन का दायित्व प्रो. दिवाकर पांडेय ने संभाला. यह आयोजन न केवल एक पुस्तक विमोचन था बल्कि भोजपुरी सिनेमा के गौरव और भविष्य पर गहन विमर्श का भी अवसर बना.

