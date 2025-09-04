अभिनेत्री मोनालिसा ने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल नोट

Monalisa News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा के पिता का निधन हो गया है. यह दुखद खबर अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक भावुक नोट लिखते हुए फैंस के साथ शेयर की. मोनालिसा ने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, अमार 'प्रिय बाबा', सबसे मजबूत और सबसे हंसमुख इंसान, बुधवार को हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गए बाबा, आपके जाने के बाद भी आपकी आंखों में जीवन की चमक बनी रही. मैं बस यही चाहती हूं कि आपके साथ बिताए गए खुशियों भरे पल ही मेरी यादों में रहें क्योंकि आप हमेशा हंसी-मजाक, मस्ती, पार्टी, नाच-गाना और स्वादिष्ट खाने-पीने में यकीन रखते थे.

अभिनेत्री ने लिखा, जैसा कि किसी ने मुझसे कहा था, आप जैसे किसी 'फरिश्ते' की तरह अब ऊपर से मेरा ख्याल रखेंगे, जहां आप सुकून से आराम कर रहे होंगे. अब मुझे न जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी, न ही खास मौकों पर मिलने वाले आपके प्यार भरे संदेश. न ही आपके भेजे हुए किराने का सामान. यह सब न होना मेरे जीवन में बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गया है.

उन्होंने आगे लिखा, लेकिन मैं जानती हूं, आपको मुझे यूं रोते-बिलखते देखना अच्छा नहीं लगेगा. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे. आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे. हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी और हर पल याद करूंगी. मोनालिसा की इस पोस्ट पर फैंस उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है. वो भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 'रणभूमि', 'हम हैं खलनायक', 'जाड़े में बलमा प्यारा लागे', 'नथुनिया पे गोली मारे', 'देवरा बड़ा सतावेला', 'पॉकेट गैंगस्टर्स' और 'पवन राजा' जैसी कई फिल्मों में काम किया है. सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. फिल्मों के अलावा, वो 'लाल बनारसी', 'बेकाबू', 'नमक इश्क का' और 'माता की महिमा' सहित कई टेलीविजन शो में भी काम कर चुकी हैं. वह डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 8' और 'बिग बॉस' का भी हिस्सा रह चुकी हैं.

इनपुट: आईएएनएस

