भोजपुरी फिल्म लेकर आ रही एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जानिए किस दिन होगी रिलीज

Bhojpuri Film Chhath: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन चंद्रा और अभिनेत्री-निर्माता नीतू चंद्रा ने एक पारिवारिक भोजपुरी फिल्म छठ की घोषणा की. इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी. नीतू चंद्रा ने बताया कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' (Waves) पर 24 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

'पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती है यह फिल्म'

निर्देशक नितिन चंद्रा ने इस दौरान बताया कि यह एक पारिवारिक फिल्म है, जो विशेष रूप से छठ पूजा के पावन पर्व पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भोजपुरी फिल्म छठ पूजा के महत्व और इसके पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती है. यह फिल्म ज्वॉइंट फैमिल पर बनी है.

'बिहार और पूर्वांचल के लोगों को पसंद आएगी'

नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों को पसंद आएगी, बल्कि छठ के महत्व को भी दर्शाएगी. उन्होंने कहा कि छठ फिल्म चाचा-भतीचे की लव स्टोरी है, प्यार मोहब्बत की स्टोरी.

'भोजपुरी फिल्म छठ बिहार में ही शूट हुई'

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि भोजपुरी फिल्म छठ बिहार में ही शूट हुई है. इसमें काम करने वाले बिहार के ही लोग हैं. साथ ही इस फिल्म में कैलाश खेर, सुनिधि चौहान, अलका यागिनी ने गाना गाया है. उन्होंने कहा कि आप समझ सकत हैं कि हमने कैसी फिल्म बनाई है. यह बहुत अच्छी फिल्म है.

