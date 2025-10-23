Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2972148
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी फिल्म लेकर आ रही एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जानिए किस दिन होगी रिलीज

Actress Neetu Chandra: निर्देशक नितिन चंद्रा और नीतू चंद्रा की भोजपुरी फिल्म छठ रिलीज होने वाली है.उनको बताया कि यह पारिवारिक फिल्म है. जो छठ पूजा पर आधारित है. छठ फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 23, 2025, 11:27 AM IST

Trending Photos

नीतू चंद्रा लेकर आ रही पारिवारिक फिल्म 'छठ' (File Photo)
नीतू चंद्रा लेकर आ रही पारिवारिक फिल्म 'छठ' (File Photo)

Bhojpuri Film Chhath: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन चंद्रा और अभिनेत्री-निर्माता नीतू चंद्रा ने एक पारिवारिक भोजपुरी फिल्म छठ की घोषणा की. इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी. नीतू चंद्रा ने बताया कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' (Waves) पर 24 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

'पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती है यह फिल्म'
निर्देशक नितिन चंद्रा ने इस दौरान बताया कि यह एक पारिवारिक फिल्म है, जो विशेष रूप से छठ पूजा के पावन पर्व पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भोजपुरी फिल्म छठ पूजा के महत्व और इसके पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती है. यह फिल्म ज्वॉइंट फैमिल पर बनी है.

'बिहार और पूर्वांचल के लोगों को पसंद आएगी'
नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों को पसंद आएगी, बल्कि छठ के महत्व को भी दर्शाएगी. उन्होंने कहा कि छठ फिल्म चाचा-भतीचे की लव स्टोरी है, प्यार मोहब्बत की स्टोरी. 

Add Zee News as a Preferred Source

'भोजपुरी फिल्म छठ बिहार में ही शूट हुई'
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि भोजपुरी फिल्म छठ बिहार में ही शूट हुई है. इसमें काम करने वाले बिहार के ही लोग हैं. साथ ही इस फिल्म में कैलाश खेर, सुनिधि चौहान, अलका यागिनी ने गाना गाया है. उन्होंने कहा कि आप समझ सकत हैं कि हमने कैसी फिल्म बनाई है. यह बहुत अच्छी फिल्म है.

यह भी पढ़ें: अंकुश राजा से रुठ गईं उनकी पत्नी, बोली- 'छठीया करेला जाईब नईहर'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Bhojpuri news
भोजपुरी फिल्म लेकर आ रही एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जानिए किस दिन होगी रिलीज
bihar chunav 2025
हार गए तो कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान
Bihar chhath puja 2025
छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता
bihar chunav 2025
'मैं डेढ़ साल से...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आक्रामक चुनाव प्रचार
Sitamarhi News
बिहार चुनाव से पहले चर्चा में आया 'सिग्मा गैंग', 'D कंपनी' की तर्ज पर करता था काम!
bihar chunav 2025
कौन हैं विनोद सिंह गुंजियाल? बिहार चुनाव 2025 के लिए इन्हें बनाया गया CEO
Bihar News
बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत, एक की हालात नाजुक
bihar chunav 2025
...तो INDIA में CM चेहरे को लेकर फंसा था पेंच, आज हो सकता है ऐलान
Kushinagar Accident
जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल
Bihar News
Samastipur Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा का तांडव, दो जिगरी दोस्तों की मौत