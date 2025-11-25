Advertisement
'पवन जी के मीठे शब्द ने मेरे दिल को छू लिया', सना सुल्तान के इस पोस्ट की क्यों हो रही चर्चा?

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 25, 2025, 11:48 PM IST

पवन सिंह ने सना सुल्तान को गले लगाया (@sanakhan00)

Pawan Singh: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह हमेशा किसी न किसी वजह से खबरों में रहते हैं. पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं. वह अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वह सुर्खियां बन जाता है और हर कोई पवन सिंह का फैन बन जाता है. अब उनका गाना ले जाएंगे तेरे सजना धमाल मचा रहा है, जिसमें बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सना सुल्तान उनकी दुल्हन बनी हैं. सना सुल्तान पवन सिंह के साथ काम करके इतनी खुश हैं कि उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रही हैं. अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है.

सना सुल्तान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि जब पैक-अप होने वाला था…पवन जी के प्यारे शब्द जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया. एक दिन आप बड़ी कलाकार बनेंगी. ऐसा कहने के लिए धन्यवाद. इतने शानदार कलाकार की तरफ से यह कहना, सच में मुझे हर दिन बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करता है. इस खूबसूरत पल और मोटिवेशन के लिए शुक्रगुजार हूं.

 
 
 

<div style="color:#3897f0;" font-family:arial,sans-serif;="" font-size:14px;="" font-style:normal;="" font-weight:550;="" line-height:18px;"="">View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SANA SULTAN 传奇巨星 (@sanakhan00)

एक्ट्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें सना सुल्तान को पवन सिंह को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. वह गुलाबी लहंगे में दुल्हन के रूप में बहुत अच्छी लग रही हैं. इस बीच दूल्हे के रूप में तैयार पवन सिंह उनका हाथ पकड़कर उनकी तारीफ करते हैं. इस गाने को शादी का एंथम बताया जा रहा है, जिसमें पति और पत्नी दोनों हैं.

बता दें कि पवन सिंह का गाना 'ले जाएंगे तेरे सजना' अब तो T series के यूट्यूब चैनल पर 20 अक्टूबर, 2025 को अपलोड किया है. इस गाने को म्यूजिक शब्बीर अहमद ने दिया है. साथ ही गाने के लिरिक्स को भी शब्बीर अहमद ने लिखा है. इस वेडिंग सॉन्ग 'ले जाएंगे तेरे सजना' को पवन सिंह और मशहूर बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने गाया है.

