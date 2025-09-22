साइकिल वाली दीदी' के बाद 'टीवी वाली बीवी' बनी आम्रपाली दुबे, नया पोस्टर रिलीज
Amrapali Dubey: भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने अपनी नई फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का पोस्टर रिलीज किया है. पोस्टर में वह टीवी फ्रेम के अंदर नजर आ रही हैं, जिसे उनके ऑनस्क्रीन पति ने कंधों पर उठा रखा है. हाल ही में उनकी फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था.

Amrapali Dubey: भोजपुरी सिनेमा में कई अदाकारा हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत लेती है, लेकिन आम्रपाली दुबे अपनी फिल्मों और एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस अपने स्टाइलिश लुक से फैंस को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, और बाकी की कसर एक्ट्रेस की सामाजिक फिल्में पूरी कर देती हैं. अभी तक एक्ट्रेस की फिल्म साइकिल वाली दीदी का शानदार ट्रेलर फैंस के दिलों से उतरा नहीं है कि अब आम्रपाली ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर रिलीज कर फैंस का दिल जीत लिया है.

आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को नई फिल्म के पोस्टर की जानकारी दी है. आम्रपाली ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है जिसका नाम है- टीवी वाली बीवी. पोस्टर में एक्ट्रेस टीवी के बड़े से फ्रेम के अंदर दिख रही हैं और टीवी के फ्रेम को उनके ऑनस्क्रीन पति ने अपने कंधों पर उठा रखा है. फिल्म का पोस्टर काफी प्रॉमिसिंग है. पोस्टर देखने के बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए बेताब हैं.

बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म को डायरेक्ट इश्तियाक शेख बंटी कर रहे हैं. डायरेक्टर ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा, नवरात्रि के शुभ मौके पर हमारी फिल्म टीवी वाली बीवी का पहला लुक आपके साथ शेयर कर रहा हूं. बता दें कि फिल्म के निर्माता संदीप सिंह, पंकज तिवारी और चंद्रभानु रमन हैं, जबकि फिल्म की कहानी अरविंद तिवारी ने लिखी है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो 10 दिन पहले आम्रपाली दुबे की लेटेस्ट फिल्म साइकिल वाली दीदी का ट्रेलर रिलीज हुआ है. फिल्म में एक्ट्रेस संविदा शिक्षिका का रोल प्ले कर रही हैं और गांवों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए साइकिल पर दूर स्कूल जाती हैं. गांव में किसी महिला का साइकिल चलाना शान के खिलाफ होता है और इसी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में आम्रपाली बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे गांव से लड़ती दिख रही हैं. फिल्म का अभी तक ट्रेलर ही सामने आया है, लेकिन जल्द ही फिल्म टीवी और यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी.
इनपुट: आईएएनएस

;