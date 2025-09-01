'ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं', पवन सिंह के बाद खेसारी भी आ गए लपेटे में

Khesari Lal Yadav Controversy: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को लगातार दो बड़े विवादों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दो सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह शामिल हैं. हाल के दिनों में पवन सिंह और अंजलि के बीच हुए बड़े विवाद के बाद अब खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला फैन्स के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. खेसारी लाल यादव के इस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. साथ ही उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है. चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

खेसारी लाल यादव ने महिला के साथ फ्लर्ट किया

खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल (Khesari Video Viral) हो रहा है, जिसमें वह स्टेज पर नजर आते हैं. इस दौरान खेसारी एक महिला फैन की छोटी बहन उनसे मिलने के लिए मंच पर आती है. वीडियो में खेसारी लाल यादव को उसकी लंबाई, बालों और चेहरे की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच-बीच में ऐसा भी लगता है जैसे खेसारी लाल यादव ने उसे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की हो.

उन्होंने कहा कि ये बड़ी है के छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है. हाइट देखो, बाल देखो, बिचारी का चेहरा भी बड़ा है. फिर वह उसे गले लगाने के लिए बुलाते हैं...आओ और आहा! भरते हैं. फिर वह कहते हैं कि जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी- जहां चाहता हूं, वहीं पकड़ लेता हूं.

जमकर ट्रोल हो रहे खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव की ये क्लिप वायरल होने के बाद वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि ये क्या है बेटा...एसबीएच इंडस्ट्री में होता है, लेकिन भोजपुरी बदनाम है बस. एक अन्य यूजर ने कहा कि ठरकी एक्टर...भोजपुरी सिनेमा को दोष मत दो. एक तीसरे यूजर ने लिखा कि वे जाहिल, अनपैड, गंवार भी हैं. इसी तरह से बहुत सारे कमेंट आ हो रहे हैं.

