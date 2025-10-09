Advertisement
Akanksha Puri: आकांक्षा पुरी का नया गाना 'जन्नतां नसीब' रिलीज, एक्ट्रेस के मूव्स और ग्लैमरस लुक ने मचाया तहलका

Akanksha Puri: आकांक्षा पुरी का नया गाना 'जन्नतां नसीब' रिलीज हो गया है. उनका ये नया गाना काफी सुर्खियां बंटोर रहा है. 'जन्नतां नसीब' गाने को सिंगर रुपाली जग्गा ने मधुर आवाज में गाया है. तो वहीं, गाने के बोल मशहूर गीतकार नूर ने लिखे हैं और म्यूजिक अनमोल डेनियल ने दिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:00 PM IST

Akanksha Puri: अभिनेत्री आकांक्षा पुरी इन दिनों अपनी फिल्मों और गानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. गुरुवार (9 अक्टूबर) को उनका नया गाना 'जन्नतां नसीब' रिलीज हो गया है. आकांक्षा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का एक क्लिप शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, इंतजार खत्म हुआ! 'जन्नतां नसीब' अब आ गया है! आवाज बढ़ाओ और बीट्स का मजा लो.

पोस्ट को फैंस ने खूब किया पसंद
उनके इस पोस्ट को फैंस ने खूब पसंद किया और कमेंट्स में तारीफों भरी प्रतिक्रियाएं दीं. 'जन्नतां नसीब' को मशहूर सिंगर रुपाली जग्गा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल मशहूर गीतकार नूर ने लिखे हैं और म्यूजिक अनमोल डेनियल ने दिया है, जबकि म्यूजिक प्रोडक्शन का जिम्मा अनमोल डेनियल और मैग ने संभाला है. इस जोड़ी ने गाने को एक ताजगी भरा अंदाज दिया है, जो सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है.

आकांक्षा के डांस मूव्स ने लगाया तड़का
गाने में आकांक्षा पुरी के शानदार डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है. वीडियो में उनके डांस स्टेप्स फैंस को दीवाना बना रहे हैं. अभिनेत्री आकांक्षा पुरी ने 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म 'कैलेंडर गर्ल्स' से बॉलीवुड में कदम रखा और 2017 में 'विघ्नहर्ता गणेश' टीवी शो में देवी पार्वती का किरदार निभाया। उन्होंने 'बिग बॉस ओटीटी 2' में भी भाग लिया है.

भोजपुरी फिल्म 'अग्निपरीक्षा' में आएंगी नजर
अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म 'अग्निपरीक्षा' में नजर आएंगी. फिल्म में अभिनेत्री और खेसारी लाल यादव के अलावा नीलम गिरी भी मुख्य भूमिका में हैं और सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार सहायक भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का पोस्टर और लाल घघरी गाना पहले ही रिलीज हो चुके हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 'अग्निपरीक्षा' भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बड़ी पेशकश मानी जा रही है, जिसमें ड्रामा, रोमांस, और मनोरंजन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा.

-आईएएनएस

