अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती
अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती

Akshra Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह ने मंगलवार अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी आरती उतारती देखी जा सकती हैं. उनका यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:23 PM IST

अक्षरा सिंह, अभिनेत्री
Akshra Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों में ही नहीं, बल्कि अपनी सादगी और भक्ति भाव से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. मंगलवार को अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी आरती उतारती देखी जा सकती हैं. उनका यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो में अक्षरा सिंह विंध्यवासिनी माता के दरबार में माथा टेकती हुई दिखाई देती हैं. वह पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में हैं. सीधे पल्ले की बंधेज प्रिंट की साड़ी पहन रखी है. जिसमें लाल, गुलाबी, नारंगी और हरे रंगों की झलक है. सिर को उन्होंने पल्लू से ढका हुआ है, जो उनकी श्रद्धा को दर्शाता है. माथे पर केसरिया चंदन का बड़ा तिलक और गले में हरे पत्तों की माला पहने वह वीडियो की शुरुआत में विंध्यवासिनी माता की आरती करती दिख रही है. वीडियो में आगे वह शांत भाव से मंदिर से बाहर निकलती हैं और अपनी कार में बैठ जाती हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने मां लिखा.

ये भी पढ़ें: Bhojpuri: ‘जगुआर’ लुक में छाईं अक्षरा सिंह, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.एक ने लिखा, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें. दूसरे ने लिखा, आप बहुत सुंदर लग रही हो. तो किसी ने लिखा, आपके अंदर सच्ची भक्ति दिखती है. ऐसे फैंस की भी कमी नहीं जो उनकी सादगी और भक्ति पर फिदा हुए और उन्हें 'देवी' का टैग दिया.

बता दें कि इससे पहले अक्षरा ने मंदिर से तस्वीरें भी साझा की थीं, जिसमें वह मंदिर की लाइन में खड़ी दिखी. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, माई तू सब जानेलू, हाथ थामे रखीह. उनकी इस पोस्ट के कमेंट्स में किसी ने उन्हें स्वार्थी बताया, जिसके रिप्लाई में अक्षरा ने कहा कि 'हां बहुत. बता दें, मां विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है. यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

