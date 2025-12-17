Advertisement
Bhojpuri New Song Release: 'झुमका सवा लाख के' पहनकर छा गईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक गर्दा उड़ा रहा

Akshara Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक वीडियो ‘झुमका सवा लाख के’ में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का फेस एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और ग्रेसफुल मूव्स आकर्षक हैं.यह म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तेजी छा गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 17, 2025, 07:28 PM IST

अक्षरा सिंह का नया भोजपुरी गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)
अक्षरा सिंह का नया भोजपुरी गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने 'झुमका सवा लाख के' की वजह से काफी सुर्खियों में आ गईं हैं. वह एकाएक सोशल मीडिया पर छा गईं, हर तरफ एक्ट्रेस के चर्चे होने लगे. भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के 'झुमका सवा लाख के' (Jhumka Sawa Lakh Ke) के बारे में काफी बात हो रही है. भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह के 'झुमका सवा लाख के' बारे में हम लोग भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है?

दरअसल, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की सुपरस्टार अक्षरा सिंह का एक नया गाना ‘झुमका सवा लाख के’ का रिलीज हुआ है. यह म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तेजी छा गया है. ‘झुमका सवा लाख के’ के वीडियो में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की खूबसूरत अदाएं, एनर्जेटिक डांस मूव्स और दमदार एक्सप्रेशंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है.

‘झुमका सवा लाख के’ गाना पहली बार सुनते ही जुबान पर चढ़ जाता है. इस गाने के कोरियोग्राफी सिंपल हैं, लेकिन एनर्जेटिक है. इस गाने में बीट्स के साथ अक्षरा सिंह का कॉन्फिडेंट डांस परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है. जो बार-बार सुनने को मजबूर कर देता है. ‘झुमका सवा लाख के’ में अक्षरा सिंह का ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो ‘झुमका सवा लाख के’ में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का फेस एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और ग्रेसफुल मूव्स आकर्षक हैं. वहीं, इस गाने पर उनके फैन्स खूब अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि सॉन्ग अच्छा बना है, स्पेशली अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत दिखीं हैं. जब अक्षरा सिंह की आवाज  खुद ही अच्छी है तो फिर ऑटो ट्यून की क्या जरूरत है गाने में?

वहीं, एक और फैन ने लिखा कि क्वीन वापस आ गई हैं... यह गाना जल्द ही आसानी से 100 मिलियन व्यूज पार कर जाएगा, अक्षरा सिंह का धमाकेदार परफॉर्मेंस. एक अन्य फैन ने लिखा कि बहुत अच्छा गाना गया है आपने अक्षरा सिंह आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. अक्षरा सिंह जब आप ही इतनी समझदार लड़की हैं, तो पवन सिंह के चक्कर में कैसे पड़ गई. हो सकता है उसे वक्त आपकी नादानी रही होगी, क्योंकि अक्षरा सिंह आपके लायक किसी भी एंगल से पवन सिंह नहीं थे. पवन सिंह एक बहुत बड़े मतलबी और स्वार्थी इंसान हैं.

बता दें कि भोजपुरी म्यूजिक वीडियो ‘झुमका सवा लाख के’ Akshara Singh यूट्यूब चैनल पर 17 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को अपलोड किया गया है. 

