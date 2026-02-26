Advertisement
पवन-खेसारी के पास नहीं है काम? अक्षरा सिंह का बड़ा दावा- भोजपुरी इंडस्ट्री में अब खत्म हुआ 'हीरो' का दौर

Akshara Singh News: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास काम नहीं है. आखिर इनकी फिल्में कहां है?

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 26, 2026, 05:11 PM IST

अक्षरा सिंह, एक्ट्रेस (File Photo)
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री सुपरस्टार अक्षरा सिंह अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपने एक बायन को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर बहुत सारी बातें कही. उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में आज मेल एक्टर्स अब डोमिनेट नहीं करते हैं. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया. अक्षरा सिंह ने कहा कि आज के दौर में मेल एक्टर्स के पास काम नहीं है.

अक्षरा सिंह का मानना है कि वह दौर अब इतिहास बन चुका है जब हीरो तय करते थे कि फिल्म में हीरोइन कौन होगी. उनके मुताबिक, आज भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेस का राज है. अक्षरा सिंह एक यूट्यूब चैलन को दिए अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि आज बड़े मेल एक्टर्स के पास फिल्में ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कहां हैं इनकी फिल्में? किसी के पास कोई काम नहीं है. 

भोजपुरी एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि यहां हर सिंगल फीमेल काम कर रही है. फीमेल एक्ट्रेस की बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं. उन्होंने मेल सुपरस्टार्स पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने वो दौर देखा है जब मेल सुपरस्टार कहता था कि इस एक्ट्रेस को ले लो, इसको हटा लो, आज वह दौर खत्म हो गया. 

फिर क्या रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव का दौर खत्म हो गया या इनके पास काम खत्म हो गया. इस पर अक्षरा सिंह ने पूछा कि आखिर कहां हैं इनकी फिल्में? किसी के पास कोई फिल्म नहीं है.

