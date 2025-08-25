बर्थडे से पहले अक्षरा सिंह का धमाल, नए गाने 'पटना की जग्गुआर' का पोस्टर हुआ रिलीज

Akshara Singh News: अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपना 32वां जन्मदिन 30 अगस्त को मनाने वाली हैं. इस मौके पर अभिनेत्री अपने फैंस के लिए एक नया गाना लेकर आ रही हैं. इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर गाना 'पटना की जग्गुआर' का एक पोस्टर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरे जन्मदिन के मौके पर आ रहा हैं, मेरे दिल के करीब बहुत ही शानदार गाना……! आप लोगों से गिफ्ट चाहिए. सुपरहिट कराओ इस गाने को.

पोस्ट पर प्रशंसकों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. फैंस उनकी इस पोस्ट पर 'हार्ट' और 'फायर' के इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, मैम, हम सब कोशिश करेंगे कि आपका सॉन्ग ट्रेंडिंग में जाए. दूसरे यूजर ने लिखा, सुपरहिट जरूर होगा. एक और यूजर ने लिखा, आपको हार्दिक शुभकामनाएं. एक अन्य यूजर ने लिखा, आपका गाना सुपर हिट होगा.

ये भी पढ़ें: बालों में फूल लगाकर शर्माई अक्षरा सिंह, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल

बता दें कि अक्षरा सिंह न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया पर भी काफी फैन फॉलोइंग रखती हैं. उनके हर लुक को प्रशंसक बड़े चाव से देखते हैं और फॉलो भी करते हैं. वहीं, इससे पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर साड़ी में तीन खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिनको फैंस काफी पसंद कर रहे थे. लुक की बात करें तो अक्षरा ने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर छोटे-छोटे सफेद फूलों की खूबसूरत कढ़ाई थी. खुले बालों के साथ अभिनेत्री ने बालों में सफेद फूल लगाए हुए थे. सादगी भरे अंदाज में अक्षरा ने कैप्शन में सिर्फ ग्रीन हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां करता नजर आ रहा था.

अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं. उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ चुका है. एक समय था जब दोनों का रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में दरार आ गई. अलगाव के बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी उथल-पुथल मची.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!