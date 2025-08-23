बालों में फूल लगाकर शर्माई अक्षरा सिंह, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल

Akshara Singh News: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अवतार को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली अक्षरा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी तीन खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनकी ये तस्वीरें देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे.

इन फोटोज में अक्षरा सिंह ने ग्रीन कलर की कॉटन साड़ी पहन रखी है, जिस पर छोटे-छोटे सफेद फूलों की खूबसूरत कढ़ाई है. साड़ी के साथ उन्होंने ब्लू कलर का स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है. माथे पर छोटी सी बिंदी, खुले बाल और बालों में सफेद फूलों की सजावट उनके ट्रेडिशनल लुक को बेहद निखार रही है. इस सादगी भरे अंदाज में अक्षरा की खूबसूरती देखते ही बनती है.

तीनों तस्वीरों में अक्षरा अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं. पहली तस्वीर में वह अपने बालों में फूल लगाती दिख रही हैं और चेहरे पर हल्की-सी प्यारी मुस्कान है. दूसरी तस्वीर में उन्होंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा है और हल्की मुस्कान के साथ कैमरे के लिए पोज दे रही हैं. तीसरी तस्वीर में उनके बालों में फूल हैं और वह शर्माते हुए फोटो क्लिक करा रही हैं, जो उनके मासूम अंदाज को दर्शाता है.

अक्षरा सिंह ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिर्फ ग्रीन हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां करता है. उनकी इन तस्वीरों को लाखों लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'ब्यूटीफुल', 'गॉर्जियस', और 'देसी क्वीन' जैसे शब्दों से उन्हें सराहा है.

गौरतलब है कि अक्षरा सिंह न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखती हैं. उनके हर लुक को प्रशंसक बड़े चाव से देखते हैं और फॉलो करते हैं. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, अक्षरा हर लुक में छा जाती हैं. इस बार उनका यह सादगी भरा देसी अंदाज एक बार फिर लोगों के दिलों पर छा गया है.

इनपुट: आईएएनएस

