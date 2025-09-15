अक्षरा सिंह का बिंदास अंदाज, इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'गलत और हमेशा गलत'

Akshra Singh News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह अक्सर अभिनय के साथ-साथ अपने अंदाज और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर तस्वीर और वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस बीच सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जो इंटरनेट पर चर्चा में आ गई हैं. इन तस्वीरों में उनका अंदाज, स्टाइल और दिए गए कैप्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

तस्वीर में अक्षरा सिंह ने एक ब्लैक टॉप के ऊपर ब्लू, वाइट और रेड कलर की बड़ी चेक वाली शॉल ओढ़ी हुई है, जो उनके पूरे लुक को एक रॉयल और क्लासी फील दे रही है. उनका हेयरस्टाइल भी देखने लायक है, उन्होंने हल्के वेवी बालों को खुले छोड़ा हुआ है, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लैक चश्मा पहना है और कैमरे की ओर देखकर दोनों हाथों से 'पीस' साइन बनाते हुए पोज दे रही हैं. उनका चेहरा मस्ती भरे 'डक फेस' एक्सप्रेशन में है, जो उनके अंदर छिपी नटखट और बिंदास पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाता है.

पोस्ट की बाकी तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास से भरा लुक नजर आ रहा है. वह हर तस्वीर में अलग-अलग पोज देती दिख रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "गलत और हमेशा गलत"... उनके इस कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा. अक्षरा की इस पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया.

उनके चाहने वालों में से एक ने कमेंट में लिखा, आप जैसी हैं, बेस्ट हैं. दूसरे फैन ने लिखा, आपका अंदाज ही अलग है.

अन्य ने लिखा, क्वीन हमेशा क्वीन रहती है और गलत नहीं, सबसे राइट आप ही हैं. कुछ लोगों ने उनके इस फंकी लुक की जमकर तारीफ की और उनसे उनकी सुंदरता का राज पूछा. वहीं, कुछ लोगों ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए भी अपनी भावनाएं जाहिर की.

