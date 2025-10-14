अक्षरा सिंह ने कोटा में फैंस के दिलों पर किया राज, रेड साड़ी और सतरंगी पगड़ी में आई नजर

Akshara Singh: भोजपुरी की जानी मानी अदाकारा अक्षरा सिंह फैंस के दिलों पर राज करती हैं. एक्ट्रेस के गाने और फिल्में यूट्यूब पर छाए रहते हैं और मिलियन में व्यूज लाते हैं. अब अक्षरा को कोटा में अपने आवाज का जादू चलाते हुए देखा गया, जहां लाइव परफॉर्मेंस में फैंस ने जमकर अक्षरा सिंह पर प्यार लुटाया है. अक्षरा सिंह ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है, जिसमें वो रेड साड़ी में दिख रही हैं और सिर पर सतरंगी पगड़ी पहन रखी हैं.

एक्ट्रेस राजस्थान के कोटा में कार्यक्रम के लिए पहुंची थी, जहां उनके साथ सिंगर सुगम सिंह भी दिखे. दोनों ने मिलकर फैंस को नाचने को मजबूर कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थानी फोक सॉन्ग कालयो कूद पड़यो मेळा मैं भी गाया है. कार्यक्रम का वीडियो शेयर कर अक्षरा ने फैंस का भी दिल से धन्यवाद दिया है. उन्होंने लिखा, आज कोटा में अपने लोगों से प्यार पाकर बहुत अच्छा लगा. कभी-कभी सोचती हूं कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने. बहुत प्रेरक शक्ति दी है मुझे. जब तक हूं, साथ बनाए रखना. फैंस भी अक्षरा सिंह के कार्यक्रम की खूब तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, प्रोग्राम में बहुत आनंद आया, बस दुख इस बात का है कि आपसे मिल नहीं पाया. एक अन्य यूजर ने लिखा, सच में कोटा दशहरा मेला 2025 में भौकाल मचा दिया, गर्दा उड़ा दिया. इससे पहले अक्षरा सिंह ने एक्टर सोनू सूद के साथ फोटोज पोस्ट की थी और उन्हें व्यक्तित्व का धनी इंसान बताया था. दोनों स्टार्स पटना के एक इवेंट में देखे गए थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो पर्दे पर अक्षरा सिंह की फिल्म 'रूद्रशक्ति' रिलीज हो चुकी है, जिसमें उनके साथ विक्रांत सिंह राजपूत दिखाई दिए थे. फिल्म एक प्योर लव स्टोरी है, जिसमें पिछले जन्म का रिश्ता दिखाया गया है. फिल्म को पर्दे पर अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन फिल्म को अभी टीवी पर रिलीज नहीं किया गया है. इसके अलावा, अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' में भी दिखने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है.

अक्षरा सिंह के गानों की बात करें तो उन्होंने कई बैक-टू-बैक गाने रिलीज किए हैं, जिनमें करवाचौथ स्पेशल सॉन्ग 'राम जी से विनती करीला', 'चल जाईब मायके', 'भोली सी मईया', और 'पटना की जगुआर' शामिल हैं.

