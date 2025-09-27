डांडिया नाइट में अक्षरा सिंह ने बिखेरा जलवा, लुक देख फिदा हुए फैंस

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हाल ही में नवरात्रि के मौके पर आयोजित एक शानदार डांडिया नाइट में हिस्सा लिया. उन्होंने इस रंगारंग आयोजन का एक वीडियो शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. इस वीडियो में अक्षरा का उत्साह और मस्ती भरा अंदाज प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो की शुरुआत में अक्षरा मेकअप रूम में तैयार होती नजर आ रही हैं. इसके बाद वह डांडिया नाइट के आयोजन स्थल पर पहुंचती हैं, जहां वह डांडिया खेलती और हंसी-मजाक करती दिख रही हैं.

डांडिया की थाप पर थिरकी अक्षरा सिंह

आयोजन के दौरान वह स्टेज पर धमाकेदार डांस करती हैं और डांडिया की थाप पर थिरकती हैं. वीडियो के अंत में अक्षरा भक्ति में डूबकर भोलेनाथ का जयकारा लगाती हैं और कहती हैं, बोलो 'ॐ नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव'. अक्षरा के लुक की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर गुलाबी रंग का सूट पहना. उन्होंने अपने लुक को गले में नेकपीस, कानों में झुमके और हल्के मेकअप के साथ पूरा किया. उनके बालों की हेयरस्टाइल ने उनके आकर्षण को और बढ़ा दिया. वीडियो के साथ अक्षरा ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा- नवरात्रि की नौ रातें, खुशियों से भरमार, मां का आशीर्वाद ही आशीर्वाद.

प्रशंसक उनकी सादगी, ऊर्जा और भक्ति भाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में अक्षरा का देवी भक्ति गीत 'भोली सी मईया' रिलीज हुई थी. इस गाने को अक्षरा सिंह ने खुद गाया और प्रोड्यूस भी किया. गाने को अक्षरा सिंह के ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जिसे फैंस की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है. लोग अक्षरा के गाने पर जमकर रील बना रहे हैं. वहीं, अभिनेत्री ने फिल्म अम्बे मां की शूटिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन इसकी रिलीज की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

-आईएएनएस

