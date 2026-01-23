Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3083398
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'किसी को नफरत है मुझसे...', सैड वॉयसओवर पर अक्षरा सिंह का दिल छू लेने वाला एक्सप्रेशन... फैंस हुए हैरान

Akshara Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस-सिंगर अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. अपने फैंस के लिए वो कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है. हाल ही में उन्होंने एक सैड वॉइसओवर पर वीडियो अपलोड किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:16 AM IST

Trending Photos

'किसी को नफरत है मुझसे...', सैड वॉयसओवर पर अक्षरा सिंह का दिल छू लेने वाला एक्सप्रेशन... फैंस हुए हैरान
'किसी को नफरत है मुझसे...', सैड वॉयसओवर पर अक्षरा सिंह का दिल छू लेने वाला एक्सप्रेशन... फैंस हुए हैरान

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने शानदार अभिनय और गानों के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाए हुए हैं. अभिनेत्री ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अक्षरा सिंह दारा सिंह के मशहूर सैड वॉयसओवर 'किसी को नफरत है मुझसे...' पर बेहद भावुक नजर आ रही हैं. यह वॉयसओवर लोगों के दिलों को छूने वाला है, जिसमें दुनिया की अजीबियों और इंसानी रिश्तों की उलझनों को बयां किया गया है. अक्षरा ने इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपनी एक्टिंग से भावनाओं को और गहरा कर दिया है.

वनपीस ड्रेस के साथ जैकेट में लगी कमाल
वीडियो में अभिनेत्री सर्दियों के मौसम में स्टाइलिश लुक में दिख रही हैं. उन्होंने वनपीस ड्रेस के साथ जैकेट पहनी हुई है. ठंडी हवा और सड़कों पर चलते हुए वे कैमरे की तरफ देखकर एक अलग ही अंदाज में पोज दे रही हैं. वीडियो की शुरुआत से अंत तक उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन काफी प्रभावशाली लग रहे हैं. अक्षरा ने पोस्ट कर लिखा, "हाए दुनिया." वीडियो पोस्ट होने के बाद फैंस अभिनेत्री की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट्स में प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "अब आप भी अपनी दुनिया बसाओ, पवन सिंह को याद मत करो, क्योंकि आपके लिए वो अमिताभ बच्चन जैसा प्यार नहीं करते. अब आप ऐश्वर्या राय की तरह अपना अभिषेक देख लो और अपनी दुनिया बसाओ, क्योंकि पवन सिंह सलमान खान की तरह आपको प्यार नहीं करते."

निरहुआ के साथ इन फिल्मों में आएंगी नजर
बता दें कि अक्षरा सिंह समय-समय पर ऐसे क्रिएटिव कंटेंट शेयर करती रहती हैं, जो उनके फॉलोअर्स को बांधे रखते हैं. अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ जल्द ही फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' में भी दिखने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है. अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'हॉट केक' से 'टीआरपी क्वीन' बनीं अंजना सिंह: 2025 में 25 फिल्मों के साथ रचा इतिहास

TAGS

Akshara SinghBhojpuri news

Trending news

Akshara Singh
'किसी को नफरत है मुझसे...', अक्षरा सिंह ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो
bihar news today
Bihar Breaking News Live: आज मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, 850 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, देखें पल-पल की अपडेट
Bihar Weather
कड़ाके की ठंड से राहत, बिहार में अब नहीं कांपेंगे लोग... जानें IMD लेटेस्ट अपडेट
Saraswati Puja 2026
श्रद्धा और भक्ति के साथ आज मनाई जा रही सरस्वती पूजा, देखे मां की प्रार्थना
Bettiah news
साहब हो तो ऐसा! मीना देवी के लिए 'मसीहा' बने एसपी शौर्य सुमन, 3 घंटे में मिला न्याय
Bihar News
Republic Day 2026: लाल किले पर दिखेगा बिहार का दम, इस बार झांकी की खास थीम है मखाना
Bihar News
Bihar News: तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटी, नितिन नवीन-ललन सिंह को मिली Z सिक्योरिटी
Bihar Congress
Bihar Congress: विधायकों के पाला बदलने की चर्चा के बीच राहुल-खरगे ने बुलाई बैठक
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में धान के भूसे की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 889 लीटर शराब बरामद
Budget 2025
मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक;केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या मिला था