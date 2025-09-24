स्टेज शो छोड़ माता की भक्ति के रंग में नजर आती अक्षरा सिंह, शेयर किया वीडियो
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934811
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

स्टेज शो छोड़ माता की भक्ति के रंग में नजर आती अक्षरा सिंह, शेयर किया वीडियो

Akshara Singh News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में अक्षरा सिंह मां के भक्ति में लीन दिख रही है. अक्षरा सिंह के फैंस इस पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

अक्षरा सिंह, अभिनेत्री
अक्षरा सिंह, अभिनेत्री

Akshara Singh News: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह माता की भक्ति में लीन हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गाने का एक वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट भक्ति गीत 'भोली-सी मैया' का एक क्लिप शेयर किया है. यह वीडियो न केवल उनकी भक्ति भावना को दर्शाता है, बल्कि भोजपुरी संगीत की सादगी और शुद्धता को भी दिखाता है. इस क्लिप के कैप्शन में अक्षरा सिंह ने लिखा, मां के आशीर्वाद से बढ़कर कोई कवच नहीं.

वीडियो में अक्षरा का सरल और आकर्षक लुक देखने लायक है. उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ है. चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं, बस एक सिंपल बिंदी जो उनके माथे पर मां की कृपा का प्रतीक बनी हुई है. नो-मेकअप लुक उनकी प्राकृतिक सुंदरता को निखार रहा है. 'भोली-सी मैया' गीत अक्षरा सिंह ने खुद अपनी मधुर आवाज में गाया भी है. बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं, जबकि संगीत मधुकर आनंद ने रचा है और कोरियोग्राफी का जिम्मा पप्पू का है. यह गीत हाल ही में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ.

ये भी पढ़ें: माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

गाने में अक्षरा मां दुर्गा की स्तुति में डूबी हुईं दिखाई देती हैं, उनके एक्सप्रेशन्स दर्शकों को भक्ति के सागर में खींच ले जा रहे हैं. फैंस ने इस पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी है, जहां एक यूजर ने लिखा, 'मां की जय, अक्षरा दीदी का यह रूप दिव्य है'.

भोजपुरी सिनेमा में 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' और 'अनाथ बहू' जैसी हिट फिल्मों से लोकप्रिय हुईं अक्षरा ने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाया है. नवरात्रि का पावन पर्व उनके लिए विशेष है, जब वह स्टेज शो छोड़ माता की भक्ति में रंगी नजर आती हैं. अक्षरा के कई प्रोजेक्ट्स रिलीज के लिए लाइन में हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'अम्बे हैं मेरी मां' की शूटिंग पूरी कर ली है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Akshara Singh news

Trending news

Akshara Singh news
स्टेज शो छोड़ माता की भक्ति के रंग में नजर आती अक्षरा सिंह, शेयर किया वीडियो
Patna CWC Meeting
मल्लिकार्जुन खड़गे के झंडा फहराने के बाद शुरू हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक
Rohini Acharya
लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब
bhupesh baghel
'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल
Aamrapali Dubey
माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो
Asaduddin Owaisi
'तेजस्वी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन BJP की मदद कर रहा'
CWC meeting
'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे
Bihar Police SI Vacancy 2025
बिहार पुलिस में SI पद के लिए निकली बंपर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
Bihar News
NDA की जनसभा से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, नक्सलियों का मंसूबा फेल
Jharkhand news
Jharkhand: बिशुनपुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर
;