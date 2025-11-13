'हमार तिरछी नजर'.. से छाईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक और धमाकेदार ठुमकों से मचा रहीं तहलका

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने नए म्यूजिक वीडियो 'हमार तिरछी नजर' के जरिए चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर गाने की झलक साझा कर अक्षरा ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. अक्षरा सिंह के इस पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो में वह ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं. इस लुक को देख हर कोई उनका दीवाना हो रहा है. चमकीले आउटफिट और खुले बालों में उनका यह अवतार बेहद आकर्षक लग रहा है. गाने की झलक में अक्षरा के ठुमके और जबरदस्त डांस मूव्स नजर आ रहे हैं, वहीं बैकग्राउंड में बजते बीट्स लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में उनका स्टाइल और एनर्जी साफ दिखाई दे रही है. पोस्ट की गई ये छोटी सी क्लिप गाने के रिलीज होने से पहले काफी वायरल हो रही है. उन्होंने पोस्ट के जरिए गाने के रिलीज डेट से पर्दा हटाया. वीडियो में अक्षरा के हर एक ठुमके पर लोग तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, 'नया गाना हमार तिरछी नजर' सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के साथ सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर 15 नवंबर को रिलीज होने वाला है.

इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए. लोगों ने कमेंट्स में उन्हें 'क्वीन ऑफ भोजपुरी', 'सुपरस्टार', और 'फायर गर्ल' जैसे टैग दिए. अक्षरा सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. साल 2010 में उन्होंने रवि किशन के साथ फिल्म 'सत्यमेव जयते' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'प्राण जाए पर वचन ना जाए', 'सौगंध गंगा मैया के', 'सत्या', 'तबादला', 'सरकार राज', और 'मां तुझे सलाम' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

अक्षरा की एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उनकी सिंगिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है. उन्होंने कई भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दी है, जो यूट्यूब पर लाखों-करोड़ों बार देखे जा चुके हैं. अभिनय और गायकी के साथ-साथ अक्षरा ने हिंदी टेलीविजन पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने जी टीवी के सीरियल 'काला टीका' और 'सर्विस वाली बहू' में महत्वपूर्ण किरदार निभाए, वहीं सोनी टीवी के शो 'पोरस' में उन्होंने महारानी कणिका का किरदार निभाया. 2021 में वह 'बिग बॉस ओटीटी' में भी नजर आईं, जहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा.

इनपुट: आईएएनएस

