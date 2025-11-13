Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3000586
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'हमार तिरछी नजर'.. से छाईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक और धमाकेदार ठुमकों से मचा रहीं तहलका

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह अपने नए म्यूजिक वीडियो 'हमार तिरछी नजर' को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर गाने की झलक साझा करते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई है. वीडियो में अक्षरा का ग्लैमरस लुक, खुले बाल और चमकीला आउटफिट फैंस को दीवाना बना रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:05 PM IST

Trending Photos

हमार तिरछी नजर से छाईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक में मचाया धमाल
हमार तिरछी नजर से छाईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक में मचाया धमाल

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने नए म्यूजिक वीडियो 'हमार तिरछी नजर' के जरिए चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर गाने की झलक साझा कर अक्षरा ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. अक्षरा सिंह के इस पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो में वह ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं. इस लुक को देख हर कोई उनका दीवाना हो रहा है. चमकीले आउटफिट और खुले बालों में उनका यह अवतार बेहद आकर्षक लग रहा है. गाने की झलक में अक्षरा के ठुमके और जबरदस्त डांस मूव्स नजर आ रहे हैं, वहीं बैकग्राउंड में बजते बीट्स लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में उनका स्टाइल और एनर्जी साफ दिखाई दे रही है. पोस्ट की गई ये छोटी सी क्लिप गाने के रिलीज होने से पहले काफी वायरल हो रही है. उन्होंने पोस्ट के जरिए गाने के रिलीज डेट से पर्दा हटाया. वीडियो में अक्षरा के हर एक ठुमके पर लोग तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, 'नया गाना हमार तिरछी नजर' सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के साथ सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर 15 नवंबर को रिलीज होने वाला है.

ये भी पढ़ें: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, जानिए क्यों

Add Zee News as a Preferred Source

इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए. लोगों ने कमेंट्स में उन्हें 'क्वीन ऑफ भोजपुरी', 'सुपरस्टार', और 'फायर गर्ल' जैसे टैग दिए. अक्षरा सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.  साल 2010 में उन्होंने रवि किशन के साथ फिल्म 'सत्यमेव जयते' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'प्राण जाए पर वचन ना जाए', 'सौगंध गंगा मैया के', 'सत्या', 'तबादला', 'सरकार राज', और 'मां तुझे सलाम' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

अक्षरा की एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उनकी सिंगिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है. उन्होंने कई भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दी है, जो यूट्यूब पर लाखों-करोड़ों बार देखे जा चुके हैं. अभिनय और गायकी के साथ-साथ अक्षरा ने हिंदी टेलीविजन पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने जी टीवी के सीरियल 'काला टीका' और 'सर्विस वाली बहू' में महत्वपूर्ण किरदार निभाए, वहीं सोनी टीवी के शो 'पोरस' में उन्होंने महारानी कणिका का किरदार निभाया. 2021 में वह 'बिग बॉस ओटीटी' में भी नजर आईं, जहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Akshara Singh

Trending news

Jharkhand news
पाकुड़ में 14 साल पुराना 6 फुट लंबा दिखा खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
bihar chunav 2025
जलवा है छोटे सरकार का! 56 भोग,4 लाख मिठाइयां,काउंटिंग से पहले करंट लगाने वाली तैयारी
Begusarai News
बेगूसराय सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल!
Madhubani crime news
Madhubani: रात के अंधेरे में घर में घुसे चोर, जैसे युवक की टूटी नींद, मार दी गोली
bihar chunav 2025
रिजल्ट से पहले पोस्टर वॉर जारी, JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर सपा का 'अलविदा चाचा'
bihar chunav 2025
Bihar:'चुनावी सभा में सीजनल दिखाई देते हैं', शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज
Bihar Crime News
होस्टल से कई बार घर भाग चुका था छात्र, अब कर लिया सुसाइड
bihar chunav 2025
दरभंगा स्ट्रांग रूम में ईवीएम की कड़ी सुरक्षा, सभी दलों के प्रतिनिधि संतुष्ट
patna news
प्लीज! घर से निकलने से पहले चेक कर लीजिए पटना के ये रूट, क्योंकि...
RJD
'मतगणना में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा..', RJD नेता की खुली धमकी