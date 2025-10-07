Advertisement
गिरिराज सिंह से मिलीं अक्षरा सिंह, भोजपुरी सितारों की सियासी मुलाकातों से बढ़ा बिहार का चुनावी माहौल

Akshara Singh Meets Union Minister Giriraj Singh: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी कलाकारों की सक्रियता से सियासी माहौल और गर्म हो गया है. पवन सिंह की बीजेपी में वापसी और चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा के बाद अब अभिनेत्री अक्षरा सिंह की गिरिराज सिंह से मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:30 PM IST

Akshara Singh Meets Union Minister Giriraj Singh: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी ने सियासी गलियारों का माहौल गर्म कर दिया है. पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. इसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई और अब यह चर्चा है कि इस बार वह विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं.

इसी सियासी गहमागहमी के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी चर्चा में आ गई हैं. अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने मंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.

अक्षरा सिंह की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कई यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि अक्षरा को पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए. हालांकि इस मुलाकात का राजनीतिक मतलब क्या है, यह साफ नहीं हो पाया है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात ने नए सियासी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह की तरह राजनीति में सक्रिय कदम बढ़ाएंगी या नहीं. लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से उनका नाम राजनीति से जोड़ा जा रहा है, उसने चर्चाओं को और हवा दे दी है. आपको याद होगा कि 2023 में वह अपने पिता के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा के मंच पर नजर आई थीं, तब भी उनके राजनीति में आने की बातें हुई थीं. हालांकि उस वक्त उन्होंने किसी भी दल से जुड़ने का कदम नहीं उठाया.

भोजपुरी और मैथिली गायिकी से जुड़ी हस्तियां इस बार बिहार चुनाव में खास सुर्खियों में हैं. मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी हाल ही में कहा था कि यदि उन्हें मौका दिया गया तो वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं. ऐसे में भोजपुरी और लोक कलाकारों की राजनीतिक मौजूदगी इस बार चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना सकती है.

ये भी पढ़ें- राजनीति में आने का मौका मिला तो शिद्दत से काम करूंगी, मैथिली ठाकुर ने कही ये बात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

