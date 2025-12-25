'छोड़ देला साथ, जेकर हाथ उ धरें', अब अक्षरा सिंह ने किसे लिया आड़े हाथ? ‘दगाबाज रंगबाज’ गाने पर फैंस लगा रहे ये कयास

Bhojpuri New Release: भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपने गानों से धमाल मचाते रहती है. अब हाल ही में उनका नया गाना ‘दगाबाज रंगबाज’ यूट्यूब चैनल अक्षरा सिंह पर रिलीज हुआ है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. गाने में अक्षरा सिंह का लुक और अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 1 दिन पहले (24 दिसंबर) रिलीज हुए इस गाने को खबर लिखे जाने तक 1 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. अक्षरा सिंह का ये गाना सोशल मीडिया पर भी ट्रेडिंग में हैं.

'छोड़ देला साथ, जेकर हाथ उ धरें'

अक्षरा सिंह को शेरनी कहा जाता है. इस गाने में भी उन्होंने इस टैग को बरकरार रखने का काम किया है. गाने के म्यूजिक वीडियो की शुरुआत अक्षरा सिंह से होती है, जो कार से च्विंगम चबाते हुए आती है और कहती है 'छोड़ देला साथ, जेकर हाथ उ धरें'. गाने में अक्षरा का डांस मूव्स और एक्सप्रेशन बेहद कमाल है, जिसमें वो दगाबाज लोगों को कह रही है कि दगाबाजी करने वाला रंगबाजी नहीं करता है. गाने को और गाने के वीडियो में अक्षरा सिंह को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. गाने की बात करें तो इसे खुद अक्षरा सिंह अपनी आवाज दी है. इसके लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखे हैं. ‘दगाबाज रंगबाज’ गाने को गोविंद ओझा ने डायरेक्ट किया है.

अक्षरा के गाने पर फैंस का रिएक्शन

अक्षरा के इस गाने पर फैंस ने रिएक्ट भी किया है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा- वाओ नाइस सुपर बहुत प्यारा गाना है अक्षरा दीदी के हर गाना बहुत प्यारी रहती है सुपर नाइस आप लोग भी देखिए मेरी अक्षर दीदी शेरनी. एक और ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी शेरनी ऐसे ही गर्दा मचा ते रहो. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा- अक्षरा सिंह के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं. तो वही, कुछ ने गाने को सिधा-सिधा पवन सिंह से जोड़ दिया. बता दें कि इससे पहले अक्षरा सिंह का एक और गाना ‘झुमका सवा लाख का’ रिलीज हुआ था, जिसे अब तक 1 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके है.

