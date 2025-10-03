Advertisement
अक्षरा सिंह का नया धमाका, पति-पत्नी की नोकझोंक वाला गाना ‘चल जाईब मायके’ जल्द रिलीज

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह एक बार फिर फैंस के लिए नया धमाका लेकर आ रही हैं. उनका नया गाना ‘चल जाईब मायके’ पति-पत्नी की प्यारी नोकझोंक पर आधारित है. गाने का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:16 PM IST

अक्षरा सिंह का नया धमाका
Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह प्रशंसकों के लिए पति-पत्नी की प्यारी नोक-झोंक वाला गाना 'चल जाईब मायके' लेकर आ रही हैं. इस बात की जानकारी देते हुए अभिनेत्री ने गाने का पोस्टर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर गाना 'चल जाईब मायके' का पोस्टर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'चल जाईब मायके' पति-पत्नी की नोकझोंक वाला एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए मैं और मिंटुआ. उन्होंने पोस्टर शेयर कर फैंस को उत्साहित कर दिया है, और अब हर तरफ यही चर्चा है कि यह गाना भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में नया तूफान लाएगा.

पोस्टर में अक्षरा नई-नवेली दुल्हन के पारंपरिक गेटअप में दिख रही हैं, लाल जोड़ा, चूड़ियां, और चेहरे पर जबरदस्त एक्सप्रेशन. उनके सह-कलाकार, जिन्हें मिंटुआ के नाम से कैप्शन में मेंशन किया गया है, पति के रोल में हैं. बैकग्राउंड में मायके की ओर इशारा करते हुए रंग-बिरंगे घर और रास्ता गाने की थीम को और जीवंत बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: अक्षरा सिंह माता के दरबार में लगाई हाजरी, सिर पर पल्लू रख लिया आशीर्वाद

यह दृश्य वैसा ही लगता है, जैसे कोई रोजमर्रा की कहानी हो, लेकिन अक्षरा की आंखों में चमकते शरारत भरे एक्सप्रेशन इसे खास बना देते हैं. गाने को अक्षरा सिंह और मधुकर आनंद ने अपनी आवाज दी और बोल संदीप साजन के हैं. वहीं, कोरियोग्राफी का जिम्मा एम.के. गुप्ता जॉय ने संभाला है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में अक्षरा का देवी भक्ति गीत 'भोली सी मईया' रिलीज हुआ था. इस गाने को अक्षरा सिंह ने खुद गाया और प्रोड्यूस भी किया. गाने को अक्षरा सिंह के ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जिसे फैंस की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है और लोग इस पर रील भी बना रहे हैं. वहीं, अभिनेत्री ने फिल्म 'अम्बे मां' की शूटिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन इसकी रिलीज की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Akshara Singh

