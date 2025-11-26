अक्षरा सिंह का नया गाना 'हमार तिरछी नजर' वायरल, स्टाइलिश लुक और killer एक्सप्रेशन ने फैंस को किया दीवाना

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह दर्शकों के बीच अपने अभिनय और गानों से खास पहचान बनाए हुए हैं. बुधवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अक्षरा स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं. वेस्टर्न कलर की ड्रेस में उनका लुक फैंस को दीवाना बना रहा है. वीडियो में वह अपने हालिया रिलीज गाने 'हमार तिरछी नजर' में शानदार एक्सप्रेशन और किलर आईज से फैंस को दीवाना बना रही हैं. उनकी तिरछी निगाहें और हल्की सी स्माइल देखकर कोई भी फैन अपना दिल हार बैठे, ऐसा लग रहा है. वीडियो में वह कैमरे के सामने तरह-तरह के पोज दे रही हैं.

उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि हमारी तिरछी नजर तो आग लगा रही है. आप सबके रील्स देखकर मजा ही आ गया. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. गाने की झलक में अक्षरा के ठुमके और जबरदस्त डांस मूव्स नजर आ रहे हैं, वहीं बैकग्राउंड में बजते बीट्स लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं. गाने की बात करें तो इसे अक्षरा ने खुद अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल चंदन यदुवंशी ने लिखे हैं. वहीं, म्यूजिक छोटू रावत ने दिया है.

गाना सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. गाना दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को कई सारे गाने दिए हैं. हर खास मौके से पहले अभिनेत्री का नया गाना जरूर रिलीज होता है.

इसके अलावा, अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' में भी दिखने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है. अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं. उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ चुका है.

