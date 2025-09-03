अक्षरा सिंह ने 'पटना की जगुआर' का बीटीएस वीडियो किया शेयर

Akshara Singh: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना 'पटना की जगुआर' उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था. इसी बीच, अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर गाने के रिहर्सल का बीटीएस वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में अभिनेत्री 'पटना की जगुआर' गाने को लेकर रिहर्सल करती नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का फैशनेबल टॉप के साथ ब्लैक कलर का पैंट भी पहना हुआ है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, रिहर्सल मोड, बीटीएस, पटना की जगुआर.

अक्षरा सिंह की इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपने-अपने अंदाज में प्यार जता रहे हैं. कोई उनके लुक को 'फायर' बता रहा है, तो कोई उन्हें 'क्वीन' कहकर बुला रहा है. एक यूजर ने लिखा, मुझे तो भोजपुरी में सबसे अच्छी हीरोइन अक्षरा सिंह ही लगती हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, सुपरहिट है गाना. एक अन्य यूजर ने लिखा, बहुत-बहुत अच्छा है गाना, अक्षरा जी.

अक्सर रोमांटिक और ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली अभिनेत्री अक्षरा सिंह 'पटना की जगुआर' गाने में एकदम एक्शन अवतार में दिखाई दी है. इसमें वह कई गुंडों से भिड़ती हुई दिखाई देती हैं. फैंस उनके इस नए अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. यह गाना अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है. गाने के बोल आशीष वर्मा ने लिखे हैं और म्यूजिक को भी डायरेक्ट किया है. वहीं, अक्षरा ने इसमें अभिनय के साथ-साथ आवाज भी दी है. मेकर्स ने गाने को अक्षरा सिंह के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया था.

अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं. उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ चुका है. एक समय था, जब दोनों का रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में दरार आ गई. अलगाव के बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी उथल-पुथल मची.

