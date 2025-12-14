'इधर आने का नहीं' कोरोना के दौरान अक्षरा सिंह के इस गाने ने मचा दिया था बवाल! देसी अंदाज पर फिदा हो गए थे फैंस

Akshara Singh Viral Song: भोजपुरी इंडस्ट्री की बिंदास एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हमेशा सुर्खियों में बनीं रहती है. अक्षरा के चाहने वाले उनके देसी अंदाज पर फिदा रहते हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहती है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह के गाने की, जो साल 2020 में रिलीज हुआ था और काफी वायरल हुआ था. इस गाने को अब तक 525 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. कोविड के दौरान रिलीज हुए इस गाने का नाम है 'ईधर आने का नहीं'. अक्षरा का ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया था और लोगों की जुबान पर था.

म्यूजिक वीडियो में अक्षरा ने किया कमाल

गाने में अक्षरा की जीप चलाते हुए धमाकेदार एंट्री होती है, जिसमें व काले रंग के आउटफिट में काफी कमाल लग रही है. फिर एक्ट्रेस बुलेट भी चलाती नजर आती है. इस गाने को खुद अक्षरा सिंह ने लिखा है और म्यूजिक वीडियो में भी उन्होंने खुद काम किया है. वही गाने के लिरिक्स आशीष वर्मा ने लिखे हैं. म्यूजिक पर काम भी आशीष वर्मा ने ही किया है. गाने के जरिए अक्षरा उन लड़कों को हिदायत दे रही है, लड़कियां उन्हें नहीं बुलाती, वो खुद उनके पीछे आते हैं और जब लड़की मान जाती है तो वो उसे अनदेखा करने लगते हैं. ऐसे लड़कों को अक्षरा कहती है इधर आने का नहीं. गाने के बोल इस प्रकार है-

गाने का शानदार लिरिक्स

क्या बोले थे बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया, ना ना ना ना ना. मैंने ना बुलाया ना बुलाया, ना बुलाया ना ना पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं. जब हम आप पे मरते हैं, तब आप कहीं और मरते हैं. कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाहा जाने का नहीं, तो सुन हम बोलैबे नहीं किये इधर आने का नहीं. मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. आने का नहीं. बाबू सोना जादू टोना चोचले हैं फालतू, ये करो वो ना करो ये करो वो करो ना करो हा करो चुप बे समझा है क्या पालतू समझा है क्या पालतू समझा है क्या पालतू. पहले कहते हो मैं हूं तुम्हारा सनम, ये रिश्ता निभाऊंगा जनमो जनम. एक झटके में ही दिल को तोड़ जाते हो. फिर तन्हा अकेला ही छोड़ जाते हो. बड़ा रोए हैं हम अब रुलाने का नहीं, रुलाने का नहीं. सुनो जहां मरते हो वही मरो, इधर आने का नहीं मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं.

अक्षरा आगे कहती है, ओ हीरे डॉन्ट ट्राई अगेन. लव यू मिस यू ओ जानू ये रट लेते हो, काम अपना निकलते ही कट लेते हो. फिर हमको ही कहते गलत यार तुम और दिखाते हो हमको ये संसार तुम. देखी दुनिया बहुत अब दिखाने का नहीं, दिखाने का नहीं. क्या बोले थे बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. सुन आने का नहीं, सुन आने का नहीं आने का नहीं.

