'ज्यादा बोलोगे बबुआ तो...' अक्षरा सिंह का कड़क अंदाज, फैंस ने पूछा, 'आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो?'
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2917624
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'ज्यादा बोलोगे बबुआ तो...' अक्षरा सिंह का कड़क अंदाज, फैंस ने पूछा, 'आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो?'

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार एक्टिंग, सुरीली आवाज और स्टाइलिश लुक से वह लाखों दिलों पर राज करती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खास अंदाज में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

अक्षरा सिंह, अभिनेत्री
अक्षरा सिंह, अभिनेत्री

Akshara Singh News: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार एक्टिंग, सुरीली आवाज और स्टाइलिश लुक से वह लाखों दिलों पर राज करती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खास अंदाज में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. गुरुवार को अक्षरा ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसने उनके चाहने वालों का दिल जीत लिया. इस फोटो में उनका लुक और उनके कैप्शन ने लोगों का खूब ध्यान खींचा.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अक्षरा सिंह बेहद कूल और कैजुअल लुक में नजर आ रही है. उन्होंने ब्लू कलर की एक लूज टी-शर्ट पहन रखी है, जिस पर मॉन्ट्रियल 95 एथलेटिक्स लीग लिखा हुआ है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर की फिट लेगिंग्स और ब्लू कलर के मोजे पहने हैं. सिर पर उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज की कैप लगाई हुई है, जो उनके पूरे लुक को एक अलग ही स्टाइल दे रही है.

ये भी पढ़ें: रानी चटर्जी के स्टाइलिश पोज और अक्षरा सिंह की शायराना सोच ने फैंस को किया दीवाना

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षरा ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, ज्यादा बोलोगे बबुआ तो, और इसके आगे उन्होंने फ्लेक्स्ड बाइसेप्स के इमोजी का इस्तेमाल किया. उन्होंने कैप्शन के जरिए मस्तीभरे लेकिन चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि जो ज्यादा बोलेगा, उसे जवाब भी मिलेगा. अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर फैंस काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक फैन ने लिखा, आप तो जिम में भी हीरोइन लग रही हो! दूसरे फैन ने लिखा, कड़क लग रही हो आज तो! कई फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी भेजकर अपने दिल की बात बयां की. वहीं, कुछ ने मासूमियत से पूछा, आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक वीडियो रील पोस्ट की थी, जिसमें वह बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'सोल्जर' का गाना 'मेरे ख्वाबों में' पर लिप्सिंक करती दिखी. उन्होंने अपने वैनिटी वैन में मिरर के सामने खड़े होकर इस रील को बनाया. गाने के बोल के साथ-साथ वह डांस करती दिखी.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Akshara Singh news

Trending news

Akshara Singh news
'ज्यादा बोलोगे बबुआ तो...' अक्षरा सिंह का कड़क अंदाज
Bhojpuri news
Lahanga Me Meter: जब 'लहंगा में लगा था मीटर', तब भोजपुरी में आ गई थी सुनामी!
minister Janak Ram
'कुंडली खंगाल देंगे...'., CO पर भड़क उठे मंत्री जनकराम, जानें किस बात पर हुए नाराज
patna news
पटनाः शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापेमारी से हड़कंप
patna news
पटना में RJD नेता की गोली मारकर हत्या, तेजस्वी के खिलाफ लड़ना चाहता था चुनाव!
Jehanabad news
₹23 करोड़ से हाईटेक हो रहा जहानाबाद रेलवे स्टेशन, निर्माण कार्य में देरी से DRM नाराज
bihar chunav 2025
छोटे दलों की बड़ी डिमांड! NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग आसान नहीं
bihar chunav 2025
'संविधान की किताब लेकर घूमने वालों में ही तालमेल नहीं...', विपक्ष पर BJP का तंज
Vijay Sinha
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विपक्ष पर हमला, कहा- जनता ही असली मालिक
Rituraj Sinha
Bihar Politics: लालू परिवार पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का हमला
;