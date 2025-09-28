अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल, 'भोली सी मईया' पर एक्सप्रेशन ने किया कमाल

Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और स्वाभाविक अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स का इंतजार फैंस दिल थामकर करते हैं.

इस बीच रविवार को अक्षरा सिंह ने एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' पर रील बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा सिंह साड़ी पहने बेहद प्यारी लग रही हैं. सफेद साड़ी, गले में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, झुमके, लाल बिंदी और उनके चेहरे की मुस्कान, सब मिलकर उनको शानदार लुक दे रहे हैं.

वीडियो में वह अपने नए गाने 'भोली सी मईया' पर लिप्सिंक करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके एक्सप्रेशन्स कमाल के हैं और गाने के बोल के अनुसार वह अपने हाथों से नृत्य की मुद्राएं बनाती दिख रही हैं. उनके हावभाव फैंस के दिलों को जीत रहे हैं. इस वीडियो में उनका आत्मविश्वास, अभिनय और सादगी तीनों का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है. बात करें अगर भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' की, तो यह गाना अक्षरा सिंह की आवाज में है और साल 2025 में रिलीज हुआ है. यह एक देवी भजन है, जिसमें एक आम भक्त की भावनाओं को सरल शब्दों में पिरोया गया है. गीत में मइया की मासूमियत, भक्त की आस और मन की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है. अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'आप तो खुद देवी हैं.' दूसरे फैन ने लिखा, 'आपकी स्माइल देखके दिन बन गया.' कुछ फैंस ने तो उनसे ऐसी रील्स रोजाना बनाने की अपील की

इनपुट: आईएएनएस

