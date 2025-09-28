अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल, 'भोली सी मईया' पर एक्सप्रेशन ने किया कमाल

Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' साड़ी पहन रील बनाती जा रही है. फैंस इस रील को काफी पसंद करते नजर आ रहे है.
Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और स्वाभाविक अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स का इंतजार फैंस दिल थामकर करते हैं.
इस बीच रविवार को अक्षरा सिंह ने एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' पर रील बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा सिंह साड़ी पहने बेहद प्यारी लग रही हैं. सफेद साड़ी, गले में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, झुमके, लाल बिंदी और उनके चेहरे की मुस्कान, सब मिलकर उनको शानदार लुक दे रहे हैं.
इनपुट: आईएएनएस
