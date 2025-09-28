Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939880
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल, 'भोली सी मईया' पर एक्सप्रेशन ने किया कमाल

Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' साड़ी पहन रील बनाती जा रही है. फैंस इस रील को काफी पसंद करते नजर आ रहे है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह

Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और स्वाभाविक अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स का इंतजार फैंस दिल थामकर करते हैं.

इस बीच रविवार को अक्षरा सिंह ने एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' पर रील बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा सिंह साड़ी पहने बेहद प्यारी लग रही हैं. सफेद साड़ी, गले में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, झुमके, लाल बिंदी और उनके चेहरे की मुस्कान, सब मिलकर उनको शानदार लुक दे रहे हैं.

ये भी पढे़ं: भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर लौटा! 'आपन कहाये वाला के बा' OTT पर रिलीज़

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में वह अपने नए गाने 'भोली सी मईया' पर लिप्सिंक करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके एक्सप्रेशन्स कमाल के हैं और गाने के बोल के अनुसार वह अपने हाथों से नृत्य की मुद्राएं बनाती दिख रही हैं. उनके हावभाव फैंस के दिलों को जीत रहे हैं. इस वीडियो में उनका आत्मविश्वास, अभिनय और सादगी तीनों का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है.

बात करें अगर भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' की, तो यह गाना अक्षरा सिंह की आवाज में है और साल 2025 में रिलीज हुआ है. यह एक देवी भजन है, जिसमें एक आम भक्त की भावनाओं को सरल शब्दों में पिरोया गया है. गीत में मइया की मासूमियत, भक्त की आस और मन की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है. अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'आप तो खुद देवी हैं.' दूसरे फैन ने लिखा, 'आपकी स्माइल देखके दिन बन गया.' कुछ फैंस ने तो उनसे ऐसी रील्स रोजाना बनाने की अपील की

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri industry newsAakshara singh

Trending news

Bhojpuri industry news
अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल
PM Modi Mann ki Baat
UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी
Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
​​Muzaffarpur News
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा
BJP
'सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने BJP पर साधा निशाना
patna news
गंगा की लहरों पर रोमांचक होगी यात्रा, पटना पहुंचा वाटर मेट्रो का पहला जहाज
Jharkhand news
'आई लव महादेव-आई लव मोहम्मद' पर सुदिव्य सोनू का बड़ा बयान
;