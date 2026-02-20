शादी के समझौते पर मिली बेल: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी यूट्यूबर मनी मिराज को जेल से रिहा करने का दिया आदेश

Bhojpuri YouTuber Mani Miraj: भोजपुरी यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिन पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला के खोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में रेप और मारपीट का आरोप है. मनी मिराज पर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. वह 6 अक्टूबर, 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं.

सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कहा कि मिराज स्पेशल मैरिज एक्ट के नियमों के तहत शिकायत करने वाली महिला से शादी करने के लिए सहमत हो गया. शिकायत करने वाले की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों ने शादी करने के लिए समझौता कर लिया था, इसलिए उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है.

जस्टिस गौतम चौधरी ने 17 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार के आदेश से जमानत याचिका स्वीकार कर ली और आवेदक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य के विरोध के बावजूद पार्टियों की तरफ से दी गई दलीलों पर ध्यान देते हुए यह ऑर्डर पास कर दिया.

