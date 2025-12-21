Advertisement
एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 21, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

मिलिए भोजपुरी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों से जो अकेले दम पर जुटाती हैं भारी भीड़ (File Photo)
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में कई टैलेंटेड अभिनेत्रियां हैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स से सिनेमाघरों में भारी भीड़ जुटाती हैं. अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी और मोनालिसा जैसी कुछ मशहूर स्टार्स अक्सर अपनी एक्टिंग, हिट गानों और डांस मूव्स से फैंस को इम्प्रेस करती हैं. ये महिलाएं एक्टिंग टैलेंट को मास करिश्मा के साथ मिलाती हैं, जिससे मिड-बजट फिल्मों के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई होती है! 

आम्रपाली दुबे
आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल की है. आम्रपाली दुबे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में अपनी भूमिका से सुर्खियों में आईं. उन्होंने कई सुपरहिट गाने भी दिए हैं और दर्शकों से तारीफ भी मिली है.

अक्षरा सिंह
अक्षरा सिंह अपनी सिंगिंग टैलेंट के लिए भी जानी जाती हैं. साल 2016 की फिल्म 'सत्यमेव जयते' से मशहूर हुईं. उनकी फिल्में, जैसे 'तबाड़तोड़' और 'रक्षा बंधन', करोड़ों में कमाई की, जहां उन्होंने अपनी दमदार भूमिकाओं और चार्ट-टॉपिंग गानों से फैंस को इम्प्रेस किया. वह सलमान खान की तरफ होस्ट किए जाने वाले मशहूर हिंदी शो में भी नज़र आ चुकी हैं. 

रानी चटर्जी
'ससुरा बड़ा पैसावाला' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानी जाने वाली रानी चटर्जी की फिल्में अच्छी खासी रकम लेती हैं. फैमिली ड्रामा और रोमांस में उनकी भूमिकाएं बिहार-यूपी बेल्ट में गहरी छाप छोड़ती हैं, जिससे लोग बार-बार फिल्में देखते हैं. रानी की नेचुरल एक्टिंग, आइटम सॉन्ग और अवॉर्ड उन्हें बॉक्स ऑफिस का चुंबक बनाते हैं. 

​यह भी पढ़ें: 'मेरी डार्लिंग ठुमके मारेगी', भोजपुरी का न्यू ईयर का गाना आते ही छा गया

मोनालिसा
मोनालिसा 'पवन पुरब की आला' से मशहूर हुईं और भोजपुरी का एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. 'राजा बाबू' जैसी हिट फिल्में और टीवी में काम करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है. वह कई भोजपुरी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और उन्होंने वैम्प से लेकर हीरोइन तक अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई है. फिलहाल, यह अभिनेत्री हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और छोटे पर्दे पर अपनी भूमिकाओं के लिए तारीफें बटोर रही हैं.

यह भी पढ़ें:'झुमका सवा लाख के' पहनकर छा गईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक गर्दा उड़ा रहा

