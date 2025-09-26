Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937404
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

डांस और स्टाइल से छा गईं आम्रपाली दुबे, तितली शहर के गाने पर दिखाया जलवा

Amrapali Dubey: भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर तितली शहर के गाने पर डांस वीडियो शेयर किया. पर्पल साड़ी और शानदार एक्सप्रेशन के साथ उनका डांस फैंस के खूब पसंद आ रहा है. यह गाना नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में है, जिसमें दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित की जोड़ी भी नजर आ रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री
आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री

Amrapali Dubey: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक जारी किया गया था. वहीं, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर डांस का एक वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में आम्रपाली 'तितली शहर के' गाने के बोल के साथ शानदार एक्सप्रेशन देते हुए डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने पर्पल कलर की खूबसूरत साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को आकर्षक बना रहा है. वहीं, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने बालों को आगे से हेयर स्टाइल बनाकर पीछे चोटी की है और उस पर पर्पल कलर की हेयर एसेसरीज लगाई है, जो उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है.

वीडियो में अभिनेत्री चेहरे के भाव और डांस मूव्स गाने की धुन के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं. आम्रपाली ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, एक और प्यारा गीत. पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. 'तितली' गाने में भोजपुरी फिल्मों के सिंगर नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. गाने के बोल जहीद अख्तर ने लिखे हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं.

 ये भी पढ़ें: 'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं', भोजपुरी सुपरस्टार खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा मधुकर आलम ने संभाला है, जिन्होंने गाने को एक ताजगी भरा अंदाज दिया है. इस गाने में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित भी हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

आम्रपाली के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन में हैं. हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का ट्रेलर रिलीज किया गया था. फिल्म जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Amrapali Dubey

Trending news

Tej Pratap Yadav
राबड़ी देवी-लालू यादव को भगवान मानते हैं तेज प्रताप पर पोस्टर के लायक नहीं मानते!
Tej Pratap Yadav
क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?
Bihar News
बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का PM मोदी ने किया शुभारंभ
CR Patil
गुजरात के चुनाव में सीआर पाटिल ने धुआं-धुआं कर दिया था, अब बिहार में दिखाएंगे जौहर
patna news
I LOVE मुहम्मद को पटना से मिला तगड़ा जवाब, लगा पोस्टर- आई लव महादेव
Bhojpuri news
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं', भोजपुरी सुपरस्टार खुलासा
Women Employment Scheme
क्या है महिला रोजगार योजना? जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए 10000
Bhojpuri news
काजल के 'चिकन समान' का नेवान करना चाहते हैं निरहुआ! निकला 'आशिक आवारा' का कनेक्शन
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की जनशक्ति जनता दल पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'
Begusarai News
राजा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पायी गुड़िया खातून, लगा ली फांसी, इश्क का खौफनाक अंत
;