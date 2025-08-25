आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896336
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर

Amrapali Dubey News: भोजपुरी सिनेमा में जब भी चर्चित कलाकारों की बात होती है, तो आम्रपाली दुबे का नाम सबकी जुबान पर आता है. अभिनेत्री न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट से भी प्रशंसकों के दिलों में राज करती हैं.  इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'गुलरी के फुलवा बालम' गाने में शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं. लुक की बात करें तो आम्रपाली ने ग्रीन कलर के सूट के साथ मिनिमल मेकअप किया हुआ है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री
आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री

Amrapali Dubey News: भोजपुरी सिनेमा में जब भी चर्चित कलाकारों की बात होती है, तो आम्रपाली दुबे का नाम सबकी जुबान पर आता है. अभिनेत्री न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट से भी प्रशंसकों के दिलों में राज करती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'गुलरी के फुलवा बालम' गाने में शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं. लुक की बात करें तो आम्रपाली ने ग्रीन कलर के सूट के साथ मिनिमल मेकअप किया हुआ है. वहीं, वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कौन सा अपराध हुआ कि मेरा सांवरिया (प्रिय) मुझसे दूर हो गया और उसने मुझसे अपनी नजरें फेर लीं.

आम्रपाली की वीडियो को देखकर प्रशंसक उनकी काफी सराहना कर रहे हैं. वे उन्हें 'हार्ट' और 'फायर' 'इमोजी' शेयर कर रहे हैं. बता दें, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना साल 2018 में आई फिल्म 'मेहंदी लगाके रखना-2' का है, जिसको कल्पना पतोवरी और रजनीश मिश्रा ने अपनी आवाज दी है. गीतकार प्यारे लाल कवि हैं और रजनीश मिश्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है.

ये भी पढ़ें: नीलम गिरी के बिग बॉस सफर पर आम्रपाली दुबे ने जताया भरोसा, कहा, 'ट्रॉफी लेकर लौटना'

अभिनेत्री की लोकप्रियता केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. उनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह प्रशंसकों को अपडेट देने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं.
 
अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में टीवी सीरियल 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2014 में भोजपुरी सिनेमा में एंट्री ली. उनकी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' थी. इसके बाद वह 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3', 'बॉर्डर', 'निरहुआ चलल लंदन', और 'शेर सिंह' में नजर आ चुकी हैं. अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' हैं. इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी नजर आएंगी.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Amrapali Dubey

Trending news

Prashant Kishor
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान
Giridih news
अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का हल्लाबोल, सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन
indian post office
148 साल पुरानी डाक सर्विस अब इतिहास के पन्नों में दफन, स्पीड पोस्ट में होगी विलय
Bhagalpur News
Bhagalpur News: 13 साल से पढ़ा रही शिक्षिका पर पाकिस्तानी होने का आरोप
Nawada News
Nawada News: 14 वर्षीय सूरज की हत्या के बाद मांगी गई 30 लाख की फिरौती, पांच गिरफ्तार
Akshara Singh
बर्थडे से पहले अक्षरा सिंह का धमाल, नए गाने 'पटना की जग्गुआर' का पोस्टर हुआ रिलीज
Jehanabad news
बाढ़ प्रभावित किसानों का फूटा गुस्सा, मुख्य मार्ग किया जाम, आवागमन ठप
Chenari Vidhan Sabha Seat
Chenari Vidhan Sabha Seat: किसानों के लिए पानी, रोजगार और विकास बना चुनावी मुद्दा
Giriraj Singh
1971 में आए बांग्लादेशी घुसपैठिए को नीतीश सरकार डिपोर्ट करेगी: गिरिराज सिंह
Jharkhand news
झारखंड विधानसभा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ और संविधान संशोधन को लेकर हंगामा
;