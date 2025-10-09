धमाल मचाने को तैयार फिल्म 'साइकिल वाली दीदी', आम्रपाली दुबे ने शेयर किया पोस्टर

Amrapali Dubey New Film: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का यूट्यूब प्रीमियर होने जा रहा है. मेकर्स ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को यूट्यूब प्रीमियर की डेट की घोषणा की है. फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का प्रीमियर यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा. हालांकि फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर पहले ही हो चुका है. आम्रपाली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें उनके साथ कई अन्य कलाकारों की झलक देखने को मिल रही है.

आम्रपाली दुबे ने निभाई बहू की भूमिका

पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा, 'साइकिल वाली दीदी का यूट्यूब प्रीमियर 11 अक्टूबर, शनिवार, सुबह 8 बजे बी4यू यूट्यूब चैनल पर होगा.' फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' में आम्रपाली दुबे एक ऐसी बहू की भूमिका निभा रही हैं, जिसका पति एक पहलवान होता है, लेकिन एक हादसे के बाद कोमा में चला जाता है. इसके बाद वह अपने गांव के स्कूल में शिक्षिका बनकर नई जिंदगी शुरू करती है. यह फिल्म नारी सशक्तीकरण और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है.

फिल्म में ये कलाकार भी आएंगे नजर

फिल्म में आम्रपाली के साथ शिवम तिवारी, भूपेंद्र सिंह, संतोष श्रीवास्तव, अनु ओझा, स्वीटी सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, पल्लवी कोहली और कई कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है, जबकि कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है. संगीत ओम झा ने तैयार किया है, और गाने प्यारेलाल यादव ने लिखे हैं. फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी हैं. आम्रपाली इससे पहले भी शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उनकी प्रमुख फिल्मों में 'विद्या', 'कलेक्टर साहिबा', 'कलेक्टर बिटिया', 'मिशन मैट्रिक', 'शिक्षा और प्रेम', और 'कलेक्टर बहू' शामिल हैं. इन फिल्मों के जरिए उन्होंने शिक्षा के महत्व और नारी शक्ति को दर्शाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

'साइकिल वाली दीदी' दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आ रही है, जो सामाजिक संदेश के साथ लोगों का मनोरंजन भी करेगी. अभिनेत्री के अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही मातृ देवो भवः में नजर आएंगी, इसका ट्रेलर जारी हो चुका है. फिल्म में मां के त्याग, बलिदान और परिवार के लिए संघर्ष की भावनात्मक कहानी दिखाई गई है.

-आईएएनएस