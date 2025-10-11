रहें तैयार... आज शाम आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' फिल्म का होगा प्रीमियर, कॉमेडी का लगेगा मजेदार तड़का

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है और फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का यूट्यूब प्रीमियर हो गया है. आम्रपाली ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए दी. आम्रपाली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, जिसमें प्रीमियर की तारीख और समय की घोषणा की गई है. पोस्टर में लिखा- फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 11 अक्टूबर, शनिवार, शाम 5.30 बजे और 12 अक्टूबर, रविवार, सुबह 9.30 बजे होगा.

कॉमेडी-ड्रामा फिल्म की मजेदार कहानी

वहीं, अभिनेत्री ने फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' के यूट्यूब प्रीमियर के रिलीज की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया है. फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है. इश्तियाक शैख बंटी के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में आम्रपाली दुबे के साथ लाडो मधेसिया, विद्या सिंह और साहिल सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ट्रेलर में कहानी का मजेदार अंदाज दिखाया गया है. आम्रपाली का किरदार एक ऐसी लड़की का है, जिसे टीवी देखने का जबरदस्त शौक है. वह दिनभर टीवी से चिपकी रहती है, जिससे उसके माता-पिता परेशान रहते हैं. कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है, जब उसकी शादी होती है और वह 55 इंच का टीवी लेकर ससुराल पहुंचती है. लेकिन ससुराल में टीवी पर पूरा मोहल्ला कब्जा जमाए बैठता है, और उसे रसोई से फुर्सत नहीं मिलती.

'टीवी वाली बीवी' पारिवारिक फिल्म

फिल्म में आम्रपाली, लाडो मधेसिया, विद्या सिंह और साहिल सिद्दीकी के अलावा अमित शुक्ला, गोपाल चव्हाण, सीपी भट्ट, राम नरेश श्रीवास्तव, रूपा सिंह, दीपिका सिंह, निशा तिवारी, जाग्रति गुप्ता और सनी शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म का कॉन्सेप्ट संदीप सिंह का है, जबकि कहानी अरबिंद तिवारी ने लिखी है. संगीत साजन मिश्रा ने दिया है, और गीत प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं.'टीवी वाली बीवी' एक मनोरंजक पारिवारिक फिल्म है, जो दर्शकों को हंसी और भावनाओं का अनोखा मिश्रण देगी. बात करें फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' की तो इसमें अभिनेत्री एक ऐसी बहू की भूमिका निभा रही हैं, जिसका पति एक पहलवान होता है, लेकिन एक हादसे के बाद कोमा में चला जाता है. इसके बाद वह अपने गांव के स्कूल में शिक्षिका बनकर नई जिंदगी शुरू करती है. यह फिल्म नारी सशक्तीकरण और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है.

फिल्म में आम्रपाली के साथ शिवम तिवारी, भूपेंद्र सिंह, संतोष श्रीवास्तव, अनु ओझा, स्वीटी सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, पल्लवी कोहली और कई कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है, जबकि कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है. संगीत ओम झा ने तैयार किया है और गाने प्यारेलाल यादव ने लिखे हैं. फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी हैं.

-आईएएनएस

