आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, एक्सप्रेशन ने जीता फैंस का दिल
आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, एक्सप्रेशन ने जीता फैंस का दिल

Amrapali Dubey News: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में अभिनेत्री अरविंद अकेला के नए गाने 'कजरा कमर में' पर आंख में काजल वाले एक्सप्रेशन के साथ रील बनाती नजर आ रही हैं.

 

Aug 29, 2025

आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री
आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री

Amrapali Dubey News: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में अभिनेत्री अरविंद अकेला के नए गाने 'कजरा कमर में' पर आंख में काजल वाले एक्सप्रेशन के साथ रील बनाती नजर आ रही हैं. आम्रपाली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, 'गाना'. साथ ही उन्होंने शिल्पी राज और अरविंद अकेला को टैग भी किया है.अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे इसमें तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

'कजरा कमर में' गाने की बात करें तो सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने इसे गाया है. गाने के बोल यादव लल्लू ने लिखे हैं और श्याम सुंदर ने इसे संगीतबद्ध किया है. आदिशक्ति फिल्म्स के बैनर तले गाने की कोरियोग्राफी मोनू श्रीवास्तव ने की है. मनोज मिश्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है. आम्रपाली दुबे इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर रील पोस्ट करती रहती हैं. इससे पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह मराठी सॉन्ग 'आईका दाजिबा' में शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आई थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो में वह आसमानी रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आई थीं. साथ ही हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाए हुए एक दुल्हन के गेटअप में दिखी थीं. अभिनेत्री ने इसको कैप्शन दिया था, 'आईका दाजिबा'. अभिनेत्री की लोकप्रियता केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है.

आम्रपाली दुबे ने साल 2008 में टीवी सीरियल 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से भोजपुरी सिनेमा में एंट्री ली थी. इसके बाद वह 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3', 'बॉर्डर', 'निरहुआ चलल लंदन', और 'शेर सिंह' में नजर आई थीं. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' में नजर आएंगी. इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी .
इनपुट: आईएएनएस

