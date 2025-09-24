माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो
माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो

Amrapali Dubey: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. आम्रपाली दुबे फ्लाइट से दुमका जा रही है. आम्रपाली दुबे के फैंस उनके इस पोस्ट को देख कर काफी उत्साह में है. 

Sep 24, 2025

Amrapali Dubey: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार आम्रपाली दुबे एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. अपने अभिनय और ग्लैमर से फैंस के दिलों पर राज करने वाली आम्रपाली दुबे न केवल फिल्मों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें, वीडियोज और शूटिंग से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ शेयर करती हैं. 24 सितंबर को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस स्टोरी में आम्रपाली ने बताया कि वह दुमका जा रही हैं.

वीडियो में आम्रपाली दुबे फ्लाइट में बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई है. साथ ही बड़े फ्रेम वाला ट्रेंडी चश्मा भी पहना हुआ है, जो उनके लुक को और खास बना रहा है. आम्रपाली ने इंडिगो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, जिसमें वाइट और गोल्डन कलर का प्रिंट डिजाइन है, जो उनके एलिगेंट लुक को दर्शाता है. वीडियो में उनके स्टाइलिश नेल एक्सटेंशन भी दिखाई दे रहे हैं, जिन पर उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई है. यह उनके हाथों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 'ऑन दे वे टू दुमका.' इसमें उन्होंने लोकेशन टैग 'दुमका' को भी जोड़ा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किसी नए प्रोजेक्ट या शूटिंग के सिलसिले में झारखंड के दुमका शहर जा रही हैं, लेकिन फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि वहां कोई नया म्यूजिक वीडियो या फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है.

बता दें कि आम्रपाली दुबे ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. साल 2009 में वह लोकप्रिय टीवी शो 'सात फेरे- सलोनी का सफर' में नजर आई थीं. इसके बाद 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' जैसे शो में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और घर-घर में अपनी पहचान बनाई. लेकिन असली सफलता उन्हें भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने के बाद मिली.

2014 में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ उनकी पहली भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दीं.'बॉर्डर,' 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3,' 'शेर सिंह,' 'निरहुआ चलल लंदन,' 'आशिकी,' और 'डोली सजा के रखना' जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा गया. उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. उनके और निरहुआ की जोड़ी को भोजपुरी सिनेमा की सबसे हिट माना जाता है.

