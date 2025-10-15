फिल्म 'सास बहू और यमराज' का 'आई है दिवाली' गाना छा गया, होने लगी आम्रपाली दुबे की चर्चा

Bhojpuri Song Aai Hai Diwali: भोजपुरी सिनेमा के स्टार किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते. बात चाहे नवरात्रि के त्योहार की हो या छठ के पर्व की, हर फेस्टिवल पर अपना टच जरूर देते हैं. अब दीपावली के मौके पर आम्रपाली दुबे ने अपना नया सॉन्ग रिलीज कर दिया है. ये दीपावली सॉन्ग बुधवार को ही रिलीज हुआ है. आम्रपाली दुबे का नया सॉन्ग 'आई है दिवाली' रिलीज हो गया है, जिसमें एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ दीपावली मना रही हैं. इतना ही नहीं, उनके साथ खुद साक्षात यमराज दीपावली मना रहे हैं. सॉन्ग बहुत ही पारिवारिक है, जिसमें आम्रपाली अपने ऑनस्क्रीन पति विक्रांत सिंह के साथ दीपावली के दीए जला रही हैं.

बता दें कि ये सॉन्ग आम्रपाली की फिल्म 'सास बहू और यमराज' का है. इस फिल्म के बाकी सॉन्ग 'राखी में बहना का प्यार भैया' भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है. दोनों ही सॉन्ग को अब तक फैंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन फैंस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं.

सॉन्ग एकदम फेस्टिवल वाइब दे रहा है, जिसे आलोक कुमार और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. सॉन्ग के लिरिक्स शेखर मधुर ने लिखे हैं. फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में आम्रपाली का कोई भाई नहीं है, तो वो उनके घर आए मौत के दूत यमराज को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर अपना भाई बना देती है.

फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में विक्रांत सिंह, रितु चौहान, अनुषा शर्मा, अयाज खान, श्रद्धा नवल, विद्या सिंह, आशुतोष तिवारी, समर्थ चतुर्वेदी, शनि शर्मा, साहिल सिद्दीकी, और दीप्ति तिवारी जैसे बड़े स्टार दिखने वाले हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो आम्रपाली की कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें 'साइकिल वाली दीदी', 'घुंघट वाली सुपरस्टार', 'मैं मायके चली जाऊंगी', और 'मेरे हस्बैंड की शादी' शामिल हैं. इसके अलावा कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. एक्ट्रेस 'टीवी वाली बीवी', 'रोजा', और 'मातृ देवो भव:' में दिखने वाली हैं. 'टीवी वाली बीवी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें आम्रपाली टीवी देखने की शौकीन बहू बनी हैं. फिल्म का ट्रेलर आपको हंसने पर मजबूर कर देगा.

बता दें कि हाल ही में आम्रपाली दुबे को फिल्म 'फसल' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है, जबकि निरहुआ को भी इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. फिल्म 'फसल' किसानों के संघर्ष भरी जिंदगी पर बनी है, जोकि सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

इनपुट: आईएएनएस

