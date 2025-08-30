आम्रपाली दुबे का ‘राते बलमुआ’ पर बना वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले- परफेक्ट बहू लुक में कमाल लग रही हैं
आम्रपाली दुबे का 'राते बलमुआ' पर बना वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले- परफेक्ट बहू लुक में कमाल लग रही हैं

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey Video: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम पर ‘राते बलमुआ’ गाने पर बना वीडियो पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. आसमानी साड़ी और सिंदूर लगाए आम्रपाली का परफेक्ट बहू वाला लुक फैंस को बेहद पसंद आया. उनके इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:03 PM IST

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. इस वीडियो में आम्रपाली ‘राते बलमुआ’ गाने पर रील बनाती नजर आ रही हैं. उनका लुक और एक्सप्रेशन दोनों ही बेहद खास हैं.

वीडियो में आम्रपाली आसमानी रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनके हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर ने उनके लुक को परफेक्ट बहू का टच दिया. आम्रपाली के एक्सप्रेशन और अदाओं ने वीडियो को और भी दिलचस्प बना दिया. उन्होंने इसे कैप्शन दिया-'अई हो दादा.'

 

आम्रपाली का यह वीडियो जैसे ही सामने आया, फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर दी. हजारों लोगों ने उनके अंदाज की तारीफ की. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है.

इससे पहले भी आम्रपाली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ अपने हालिया रिलीज गाने ‘बीड़ी’ पर डांस करती नजर आई थीं. उस वीडियो को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

आम्रपाली की लोकप्रियता केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर भी उनके फैंस की संख्या करोड़ों में है. इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

आम्रपाली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में टीवी सीरियल ‘सात फेरे: सलोनी का सफर’ से की थी. इसके बाद साल 2014 में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में एंट्री ली और जल्द ही इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं.

आम्रपाली दुबे जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. इनमें ‘स्वर्ग से प्यारा घर हमारा’, ‘मातृ देवो भव:’, ‘सास कमाल बहू धमाल’ और वेब सीरीज ‘पूर्वांचल’ शामिल हैं.

इनपुट- इनपुट- आईएएनएस

