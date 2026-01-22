Advertisement
भोजपुरी सिनेमा की 'हॉट केक' से 'टीआरपी क्वीन' बनीं अंजना सिंह: 2025 में 25 फिल्मों के साथ रचा इतिहास

Anjana Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह ने साल 2025 में अपने करियर का स्वर्णिम दौर देखा. कभी 'हॉट केक' कही जाने वाली अंजना सिंह अब छोटे पर्दे की 'टीआरपी क्वीन' बन चुकी हैं. कड़ी मेहनत, दमदार अभिनय और दर्शकों की पसंद के दम पर उन्होंने एक साल में 25 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रिकॉर्ड बनाया, जिनमें से 11 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:58 AM IST

भोजपुरी सिनेमा की 'हॉट केक' से 'टीआरपी क्वीन' बनीं अंजना सिंह( Anjana Singh instagram)
भोजपुरी सिनेमा की 'हॉट केक' से 'टीआरपी क्वीन' बनीं अंजना सिंह( Anjana Singh instagram)

Anjana Singh: भोजपुरी सिनेमा की ‘हॉट केक’ कही जाने वाली अंजना सिंह ने साल 2025 में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने उन्हें सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छोटे पर्दे की भी बड़ी स्टार बना दिया। अपनी कड़ी मेहनत, दमदार अभिनय और दर्शकों की जबरदस्त पसंद के दम पर अंजना सिंह अब 'टीआरपी क्वीन' के नाम से पहचानी जा रही हैं. वर्ष 2025 उनके करियर का सबसे खास साल साबित हुआ, जब उन्हें अयोध्या सिने अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (समीक्षक) का सम्मान मिला. यही नहीं, इसी साल अंजना सिंह ने ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जिसे तोड़ना आने वाले समय में किसी भी अभिनेत्री के लिए आसान नहीं होगा.

 एक साल में 25 फिल्मों की शूटिंग, 11 रिलीज
टीआरपी क्वीन अंजना सिंह ने 2025 में महज एक साल के भीतर 25 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर इतिहास रच दिया. इनमें से 11 फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं. यह न सिर्फ उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अंजना सिंह की अभिनय क्षमता कितनी मजबूत है. हाल ही में उन्हें जो अयोध्या सिने अवार्ड 2025 मिला है, वह फिल्म ‘छोटकी दीदी बड़की दीदी’ के लिए दिया गया, जो इसी साल रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच खूब सराही गई  थी.

2012 से लगातार सफलता की कहानी
अंजना सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2012 में फिल्म 'एक और फौलाद' से की थी, जिसमें उनके साथ रवि किशन नजर आए थे. पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दमदार एक्टिंग ने कई निर्माता  और निर्देशकों का ध्यान खींच लिया. नतीजा यह हुआ कि पहली फिल्म पूरी होने से पहले ही अंजना सिंह ने 10 फिल्मों के लिए साइन कर चुकी थीं. अपने पहले ही साल में उन्होंने कुल 11 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी. यही सिलसिला आगे भी जारी रहा और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली.

 सिनेमा से TV तक अंजना का राज
हालांकि करियर के बीच एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद अंजना सिंह ने जबरदस्त वापसी की. सिनेमा हॉल के दौर में 'हॉट केक' कही जाने वाली अंजना अब छोटे पर्दे और टीवी प्लेटफॉर्म पर टीआरपी क्वीन बन चुकी हैं. वर्ष 2025 में रिलीज हुई उनकी फिल्मों, छपरा वाली सिवान वाली, छोटकी दीदी बड़की दीदी, जय मां विंध्यवासिनी 2, बिटिया रानी बड़ी सयानी, बड़की भाभी, मासूम हाउस वाइफ, आपन कहावे वाला के बा, सास-बहू की पाठशाला, जय मां शीतला और बेलन वाली बहु ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और चैनलों को मजबूत टीआरपी दिलाई.

