आमिर खान की फिल्म दंगल की तर्ज भोजपुरी में बनी कुश्ती, पहलवान के किरदार में दिखेंगी अंजना सिंह, ट्रेलर रिलीज

Bhojpuri Film Kushti Trailer Released: भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह की फिल्म कुश्ती का ट्रेलर रिलीज हो गया है. दर्शकों का खूब प्यार ट्रेलर को मिल रहा है. यह फिल्म में कुश्ती पर आधारित है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 16, 2025, 10:59 AM IST

भोजपुरी नई फिल्म कुश्ती (Photo- वीडियो ग्रैब)
भोजपुरी नई फिल्म कुश्ती (Photo- वीडियो ग्रैब)

Anjana Singh Film Kushti: साल 2016 में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक फिल्म दंगल रिलीज हुई थी. यह फिल्म ने पहलवानी पर बनी थी, जो सुपरडुपर हिट साबित हुई थी. अब इसी आखिर खान की फिल्म दंगल की तर्ज पर ही भोजपुरी में एक फिल्म बनी है, जिसका नाम है कुश्ती. इस फिल्म का ऑफिसियल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर बहुत ही शानदार नजर आ रहा है. कुश्ती फिल्म के ट्रेलर की शरुआत में देखा जा सकता है कि एक शख्स सोया हुआ है और उसके सपने में कुश्ती का आखाड़ा नजर आता है. फिर वह अचानक जाग जाता है.

भोजपुरी फिल्म कुश्ती के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि एक्टर अपनी पत्नी से कुश्ती के प्रति अपने प्रेम के बारे में कहता है. ट्रेलर में आगे देखा जा सकता है कि एक लड़की कुश्ती का अभ्यास कर रही होती है. वह खेत में बने मिट्टी के आखाड़ा में पहलवानी के दांव पेंच सीख रही होती नजर आती हैं. उस बच्ची को उसके कोच पहलवानी के सारे गुण सीखाते हैं.

मुख्य किरदार में अंजना सिंह
दरअसल, भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस अंजना सिंह इस फिल्म में मेन किरदार में हैं. वह एक बार फिर से बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रही हैं. ट्रेलर में अंजना सिंह जमीन पर विरोधी को चित करती दिखाई दे रही हैं. माना जा रहा है कि ये फिल्म एक्शन, फन और ड्रामा से भरपूर है. कुश्ती फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को रोमांच से भर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की ये रही स्टारकास्ट
भोजपुरी फिल्म कुश्ती में अंजना सिंह मुख्य किरदार निभा रही हैं. वहीं, इनमें जय यादव, देव सिंह, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, प्रकाश जैस, आर्यन बाबू (बाल कलाकार), अदिति सिंह (बाल कलाकार), जे नीलम, विनोद मिश्रा, अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, विद्या सिंह, निशा सिंह, जय प्रकाश सिंह, रितु चौहान, रिंकू आयुषी यादव, अशोक गुप्ता, संगीता राय, सुनीता मोर्या और अन्य कलाकारों ने काम किया है.

संगीत से साजन मिश्रा ने सजाया
इस फिल्म में गानों को किशन चंद्रवंशी, सुगम सिंह, काजल राज, किशन चंद्रवंशी, काजल राज, साजन मिश्रा ने गाया हैं. जबकि, इन गानों को संगीत से साजन मिश्रा ने सजाया है और लिखा रजनीश पांडे ने हैं.

फिल्म कुश्ती का ट्रेलर यहां देखें
भोजपुरी फिल्म कुश्ती का ट्रेलर 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को Worldwide Records Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. यह फिल्म रेसलिंग पर आधारित है, जिसमें अंजना सिंह एक धाकड़ पहलवान के किरदार में दिखेंगी.

