'महिमा गायत्री मां की' में दिखेगा अंजना सिंह का नया अवतार
'महिमा गायत्री मां की' में दिखेगा अंजना सिंह का नया अवतार

Anjana Singh News:भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह अपनी नई फिल्म महिमा गायत्री मां की को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर क्लैप बोर्ड के साथ तस्वीर साझा कर फिल्म की जानकारी दी. फिल्म का निर्देशन आमिर सिद्दीकी कर रहे हैं और निर्माता पवन साहू हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:34 PM IST

अंजना सिंह, अभिनेत्री
अंजना सिंह, अभिनेत्री

Anjana Singh News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह अपनी नई फिल्म 'महिमा गायत्री मां की' को लेकर सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने मंगलवार को एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने फिल्म की जानकारी साझा की है. अंजना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपनी सह-कलाकार के साथ क्लैप बोर्ड पकड़े नजर आ रही हैं, जिसमें लिखा है, महिमा गायत्री मां की. उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, नीलम प्रेजेंट्स फिल्म 'महिमा गायत्री मां की.

फिल्म का निर्देशन आमिर सिद्दीकी ने किया है, जबकि पवन साहू इसके निर्माता हैं. कहानी अरविंद यादव ने लिखी है, और सिनेमैटोग्राफी प्रमोद पांडे ने संभाली है. फिल्म का संगीत भारत चौहान ने तैयार किया है. इस फिल्म में अंजना सिंह के साथ हर्षित सिंह, गोपाल चौहान, शमीम खान, पुष्पेंद्र राय, रिंकू आयुषी यादव, माधवी श्री और राहत शेख जैसे कलाकार शामिल हैं.

वहीं, अंजना ने नई नवेली दुल्हन के लिबास में इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर तस्वीर पोस्ट की. लाल रंग के जोड़े में सजी अंजना ने माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और मेहंदी से सजे हाथों से सबका ध्यान खींचा. उनका यह लुक इतना आकर्षक है कि फैंस इसे फिल्म का हिस्सा मान रहे हैं. फैंस उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

रवि किशन से खेसारी लाल यादव तक, बिग बॉस में भोजपुरी सितारों की रही धमाकेदार मौजूदगी

2012 में रिलीज हुई 'एक और फौलाद' नाम की भोजपुरी फिल्म से अंजना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'ट्रक ड्राइवर', 'नागराज', 'रंगीला', 'दूध का कर्ज', 'हीरो गमछावाला', 'जिगर', 'खून भरी मांग', 'बिटिया छठी माई के', 'जीना तेरी गली में' और 'बेटा' जैसी सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की हैं.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें 'सावधानी हटी सौतन पटी', 'कुस्ती', 'ठाकुरगंज', और 'मासूम हाउसवाइफ' शामिल हैं. 'सावधानी हटी सौतन पटी' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. वहीं, 'कुस्ती' में वो एक रेसलर की भूमिका में दिखेंगी. इसका मेकर्स ने फर्स्ट लुक जारी कर दिया है.
इनपुट: आईएएनएस

