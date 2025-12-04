Advertisement
'हमार दुल्हनिया कमाल बाड़ु रनिया', अंकुश राजा और शिल्पी राज के नए गाने ने मचाया धमाल

Bhojpuri New Song Release: अंकुश राजा और शिल्पी राज का नया गाना 'हमार दुल्हनिया' रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो को वेव म्यूजिक पर अपलोड किया है. वही खबर लिखे जाने तक हमार दुल्हनिया वीडियो को 77 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:16 PM IST

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक और अभिनेता अंकुश राजा दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इसी बीच उनका नया गाना 'हमार दुल्हनिया' E रिलीज किया है. इस गाने को वेव म्यूजिक (Wave Music) यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने में अंकुश की दमदार आवाज के साथ-साथ शानदार एक्टिंग भी नजर आ रही है. उनके साथ गौरी की केमेस्ट्री को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं.

गाने की रिलीज की जानकारी देते हुए अंकुश राजा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, 'आ गया अंकुश राजा और शिल्पी राज का नया गाना 'हमार दुलहनिया'. गाना रिलीज हो गया है.' बता दें कि गाने को अंकुश राजा और शिल्पी राज ने आवाज दी, जबकि लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखे हैं और संगीत विक्की वोक्स ने दिया है. वहीं, कोरियोग्राफी सन्नी सोनकर ने की है. रिलीज होते ही गाना दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. 

अंकुश राज के गाने को अब तक 77 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- कौन-कौन मानता है कि अंकुश राज जब भी गाते हैं तो दिल छू लेते हैं. वही एक अन्य ने लिखा- अंकुश राज के गाने के लाखों लोग दीवाने हैं. बता दें कि बिहार के सासाराम के रहने वाले अंकुश राजा ने करियर की शुरुआत साल 2009 से बाल गायक के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने कई मशहूर गाने दिए, जिनमें भोला के भक्त, मेला में घूमा द और हर-हर शंभू शिव से 'का मंगलू' तक शामिल हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

