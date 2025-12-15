'चोलिया के रस्सी' अरविंद अकेला कल्लू से कसने को बोल रहीं आकांक्षा पुरी! देखने वालों की बढ़ा दी बेकरारी

Bhojpuri New Song Choliya Ke Rassi Release: भोजपुरी सिनेमा जगत से स्टार सिंगर अरविंद अकेल कल्लू एक नई हीरोइन के साथ अपना नया म्यूजिक वीडियो लेकर आ गए हैं. इस म्यूजिक वीडियो में कल्लू और वह एक्ट्रेस बहुत ही कमाल की लग रहीं हैं. दोनों की जोड़ी नंबर एक नजर आ रही है. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हम सिंह हीरोइन की बात कर रहे हैं, जबकि टाइटल में आकांक्षा पुरी का नाम लिखा है. अरे भाई! हम आकांक्षा पुरी की ही बात कर रहे हैं, जिसने इस बार भोजपुरी के चॉकलेटी ब्यॉय अरविंद अकेला कल्लू सांग गर्दा उड़ा दिया है.

दरअसल, भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना ‘चोलिया के रस्सी’ रिलीज हो चुका है. इस म्यूजिक वीडियो में कल्लू के साथ एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ग्लैमर का तड़का लगा रही है. आकांक्षा पूरी का अंदाज और उनकी अदाएं देख फैंस की नजरें उनसे नहीं हटा पा रही हैं, क्योंकि वह कुछ इस अंदाज में अरविंद अकेला कल्लू से ‘चोलिया के रस्सी’ कसने की बात कह रहीं हैं.

‘चोलिया के रस्सी’ म्यूजिक वीडियो में आकांक्षा पुरी अरविंद अकेला कल्लू से कह रही हैं कि आप कौन सा ब्लाउज ले आए, जिसे पहनने में दिक्कत हो रही. जिसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है, लेकिन साइज ठीक नहीं लग रहा है. इसी थीम पर पूरा गाना बना है.

इस सॉन्ग में एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी बेहद गल्मैरस लग रही हैं, उनके एक्सप्रेशन काफी शानदार है. वहीं, कल्लू भी बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं. वह बैकलेस ब्लाउज और साड़ी पहने एक्ट्रेस पर लट्टू होते नजर आ रहे हैं.

‘चोलिया के रस्सी’ गाने को अरविंद अकेला कल्लू ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स छुट्टन मनीष ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. इस म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट बिभान्शु तिवारी ने किया है. भोजपुरी गाना ‘चोलिया के रस्सी’ को T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 15 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है.

