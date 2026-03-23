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देसी रोमांस का फुल डोज है 'हरदिया पिसी ए राजा जी', कल्लू-आस्था सिंह की जोड़ी ने जीता दिल

Bhojpuri Song Haradiya Pisi Ae Rajaji: अरविंद अकेला कल्लू और आस्था सिंह का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. ‘हरदिया पिसी ए राजा जी’ गाने में दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 23, 2026, 11:47 PM IST

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कल्लू-आस्था सिंह की जोड़ी ने जीता दिल (Photo- वीडियो ग्रैब)
कल्लू-आस्था सिंह की जोड़ी ने जीता दिल (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के चॉकलेट बॉय अरविंद अकेला कल्लू और ट्रेंडिंग क्वीन शिल्पी राज की जुगलबंदी ने फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया है. दोनों सिंगर की आवाज ने इस बार ऐसा धमाका किया है कि एक बार गाना सुनने के बाद बार-बार सुनने का मन करेगा. दरअसल, अरविंद अकेला कल्लू का नया धमाकेदार म्यूजिक वीडियो 'हरदिया पिसी ए राजा जी' रिलीज हो गया है. गाना रिलीज होते ही फैन्स की जुबान पर चढ़ गया है. 

यह गाना न केवल भोजपुरी म्यूजिक को पंसद करने वाले के पैर थिरकाने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि अपनी मजेदार स्टोरी थीम और शानदार विजुअल्स की वजह से भी खूब पंसद किया जा रहा है. 'हरदिया पिसी ए राजा जी' म्यूजिक वीडियो में देसी रोमांस और नोकझोंक का तड़का की सबसे बड़ी खासियत है. 'हरदिया पिसी ए राजा जी' का देसी फ्लेवर और पति-पत्नी के बीच की मीठी तकरार है. 

'हरदिया पिसी ए राजा जी' गाने के वीडियो में एक्ट्रेस आस्था सिंह ने अपनी कातिलाना अदाओं से समां बांध दिया है. रंग-बिरंगी साड़ियों में आस्था सिंह का पारंपरिक लुक और उनके गजब के एक्सप्रेशन दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, इस म्यूजिक वीडियो में अरविंद अकेला कल्लू और आस्था सिंह के बीच की केमिस्ट्री इतनी नैचुरल है कि यह हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है.

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इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. 'हरदिया पिसी ए राजा जी' गाने के वीडियो को SRK MUSIC के यूट्यूब चैनल पर 23 मार्च, 2026 दिन सोमवार को अपलोड किया गया है. 'हरदिया पिसी ए राजा जी' को आशुतोष तिवारी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है. इस गाने के कोरियोग्रफर कानू मुखर्जी और विष्णु कुमार हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार के CM पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक होने लगी चर्चा?

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