बेहद कातिल नजर आ रहीं आस्था सिंह, कल्लू मरने को तैयार! बोले- 'होली इतिहास हो जाई'

Holi Itihaas Ho Jaai: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में होली का खुमार अभी से सिर चढ़कर बोल रहा है. अरविंद अकेला कल्लू और शिवानी सिंह (Shivani Singh) की जोड़ी ने एक नया धमाका कर दिया है. वहीं, एक्ट्रेस आस्था सिंह ने तो होली वाला बम फोड़ दिया! क्योंकि इस म्यूजिक वीडियो में होली का असली हुड़दंग नजर आ रहा है. चारों तरफ गुलाल उड़ रहा है. आस्था सिंह का ग्लैमरस लुक सबसे ज्यादा चर्चा में है. चलिए जानते हैं अरविंद अकेला कल्लू का (Arvind Akela Kallu New Bhojpuri Song) 'होली इतिहास हो जाई' म्यूजिक वीडियो के बारे में सबकुछ.

'होली इतिहास हो जाई' गाने की शुरुआत ही रंगों की बौछार और गुलाल की खुशबू के साथ होती है. इस गाने में भोजपुरी की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस आस्था सिंह का जलवा देखने को मिल रहा है. आस्था सिंह (Astha Singh) गुलाबी साड़ी में न केवल बला की खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि उनका ग्लैमरस और एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस फैन्स को अपनी ओर खींच रहा है. दूसरी तरफ अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) भांग के खुमार और मस्ती भरे मिजाज में नजर आ रहे हैं.

भोजपुरी होली म्यूजिक वीडियो 'होली इतिहास हो जाई' (Holi Itihaas Ho Jaai) सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि होली के हुड़दंग का पूरा पैकेज है. इस गाने को प्रियांशु सिंह ने धमाकेदार म्यूजिक दिया है. वीडियो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गाना रोमांस, शरारत और ठेठ भोजपुरी मस्ती का एक बेजोड़ संगम है.

वहीं, इस प्यारे और मस्त होली गाने (Holi Itihaas Ho Jaai) को अशुतोष तिवारी ने लिखा है. यह गाना T-Series हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 7 फरवरी, 2026 दिन शनिवार को रिलीज किया गया है.

