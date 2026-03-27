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कल रिलीज होगा अरविंद अकेला कल्लू और काजल राघवानी की फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर, गीतकार मनोज भावुक ने किया इमोशनल पोस्ट

Bhojpuri Film Prem Vivah Trailer: अरविंद अकेला कल्लू और काजल राघवानी की फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर कल रिलीज होने जा रहा है. इस फिल्म को लेकर गीतकार मनोज भावुक ने एक पोस्ट शेयर किया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:09 PM IST

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कल रिलीज होगा फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर (इमेज सोर्स: मनोज भावुक फेसबुक)
कल रिलीज होगा फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर (इमेज सोर्स: मनोज भावुक फेसबुक)

Bhojpuri Film Prem Vivah Trailer: भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. बहुप्रतीक्षित फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर कल यानी 28 मार्च को सुबह 06:30 बजे 'SRK म्यूजिक' के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का 'फर्स्ट लुक' पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसके ट्रेलर को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. SRK MUSIC PVT. LTD. के बैनर तले बनी इस फिल्म में भोजपुरी जगत के स्टार अरविंद अकेला कल्लू और चुलबुली अभिनेत्री काजल राघवानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

संगीत प्रेमियों के लिए फिल्म खास
फिल्म की कहानी प्रेम और सामाजिक ताने-बाने पर आधारित होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसका टाइटल 'प्रेम विवाह' है. फिल्म में समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, रीना रानी और विनोद मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आने वाले हैं. फिल्म के निर्माता रोशन सिंह और सह-निर्माता शर्मिला आर. सिंह हैं. निर्देशन की कमान संजय श्रीवास्तव ने संभाली है, जबकि कहानी प्राण नाथ ने लिखी है. संगीत प्रेमियों के लिए यह फिल्म खास होने वाली है क्योंकि इसमें प्रियांशु सिंह और रौशन सिंह जैसे संगीतकारों ने अपनी धुन दी हैं.

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मनोज भावुक का स्पेशल मैसेज
फिल्म के गीतों को सजाने का काम मनोज भावुक, सुमित सिंह चंद्रवंशी, आशुतोष तिवारी और अभिषेक भोजपुरिया जैसे दिग्गज गीतकारों ने किया है. अपनी कलम के जादू से फिल्म के जज्बातों को पिरोने वाले गीतकारों ने इसे एक संगीतमय सफर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 'प्रेम विवाह' साल 2026 की सबसे बड़ी पारिवारिक और रोमांटिक फिल्मों में से एक साबित हो सकती है. मनोज भावुक ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, 'प्रेम विवाह तो नहीं किया, लेकिन हां, प्रेम विवाह में बतौर गीतकार जुड़ा हूं. कल फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, देखिये. गीत जल्द साझा करूंगा.'

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