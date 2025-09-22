'चुनरी लाले लाले' में दिखी अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कड़ की जबरदस्त केमिस्ट्री
'चुनरी लाले लाले' में दिखी अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कड़ की जबरदस्त केमिस्ट्री

Arvind Akela Kallu: भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू और एक्ट्रेस-सिंगर खुशी कक्कड़ का नया गाना चुनरी लाले लाले’ यूट्यूब पर रिलीज होते ही फैंस के बीच छा गया है. पति पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर अधारित एस गाने में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:03 PM IST

अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कर
अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कर

Arvind Akela Kallu: भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता-सिंगर अरविंद अकेला कल्लू ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपने गाने का एक क्लिप शेयर किया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर गाना 'चुनरी लाले लाले' का एक क्लिप पोस्ट किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'चुनरी लाले लाले'. वीडियो में, अरविंद ने एक ग्रे कुर्ता और सफेद पायजामा पहनकर देसी अंदाज अपनाया है. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए गले में लाल चुनरी भी डाली हुई है. वहीं, उनके साथ खुशी कक्कड़ ने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी है, जो उन्हें पारंपरिक लुक दे रही है.

गौरतलब है कि 'चुनरी लाले लाले' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, जिसमें अरविंद और खुशी ककक्ड़ की केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया. दोनों की जुगलबंदी गाने पर काफी अच्छी लग रही है. गाने की थीम और पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर आधारित इस गाने को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं.

गाने की बात करें तो इसमें अरविंद अकेला ऐसे पति का किरदार निभा रहे हैं, जो माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी लाना भूल जाते हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी खुशी कक्कड़ उन पर नाराज होती है. इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बना रही है. इसे अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कड़ ने मिलकर गाया है. लिरिक्स अरुण बिहारी ने दिए हैं. वहीं, म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है और कोरियोग्राफी अनीष चौधरी ने की है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'मेहमान' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, लेकिन फिल्म की रिलीज के लिए कोई आधिकारिक डेट अभी सामने नहीं आई है. इसके अलावा उनकी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'जलवा' का ट्रेलर भी जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था.

