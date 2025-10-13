Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959681
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

अरविंद अकेला कल्लू खेल रहे कोमल सिंह संग 'टिकुलिया' वाला खेल! दिखी शानदार केमिस्ट्री

Arvind Akela Kallu and Komal Singh: अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'टिकुलिया' रिलीज हो गया है. इस म्यूजिक वीडियो में उनकी कोमल सिंह के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'टिकुलिया' रिलीज (Photo- वीडियो ग्रैब)
अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'टिकुलिया' रिलीज (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song Tikuliya: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर और गायक अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'टिकुलिया' 13 अक्टूबर, दिन सोमवार को रिलीज हो गया है. एक्टर अरविंद अकेला कल्लू ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की क्लिप पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि गाना 'टिकुलिया' रिलीज हो गया है और धमाकेदार बीट्स सबको झूमने पर मजबूर कर रहे हैं! 

इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू और भोजपुरी की चर्चित गायिका शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. दोनों की जुगलबंदी ने गाने में एक अलग ही जादू बिखेरा है. गाने के बोल लालू कुमार ने लिखे हैं. वहीं, संगीत श्याम सुंदर ने तैयार किया है. गाने की कोरियोग्राफी अनुज मौर्या ने की है, जिन्होंने इसमें भोजपुरी संस्कृति के रंगों को खूबसूरती से उभारा है.

गाने में अरविंद के साथ अभिनेत्री कोमल सिंह नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी ने गाने में अपनी शानदार केमिस्ट्री और दमदार प्रदर्शन से दर्शकों का ध्यान खींचा है. जी म्यूजिक भोजपुरी के बैनर तले रिलीज हुआ यह गाना अपने आकर्षक बीट्स के कारण दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अरविंद अकेला कल्लू गायिकी के साथ-साथ शानदार अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में उनके कई सारे गाने रिलीज हो चुके हैं. इससे पहले 'कमरिया के हड्डी' और उनकी अपकमिंग फिल्म 'मेहमान' का नया गाना 'नजरिया के बान' रिलीज हुआ था, जिसने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी.

यह भी पढ़ें: 'करिहा कोठरिया में प्यार' का जादू बरकरार, बार-बार देख रहे हैं फैंस, क्यों है ये खास?

एसआरके म्यूजिक के बैनर तले रिलीज हुए इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल प्रियांशु प्रियदर्शी ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है. कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी मशहूर कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी ने संभाली है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:माही-मनीषा 'बईठल रही केरा के थम पर', देखिए मस्त कर देने वाला वीडियो!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Arvind Akela KalluBhojpuri news

Trending news

Arvind Akela Kallu
अरविंद अकेला कल्लू खेल रहे कोमल सिंह संग 'टिकुलिया' वाला खेल! दिखी शानदार केमिस्ट्री
Land for job scam
'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में आज की सुनवाई टली, कोर्ट अब 10 नवंबर को सुनाएगा फैसला
Bihar News
Vaisali News: उत्तर प्रदेश से बिहार में हो रही शराब की सप्लाई, पुलिस ने धर दबोचा
bihar chunav 2025
'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं...', कुशवाहा ने बढ़ी सियासी हलचल
bihar chunav 2025
बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले-'पार्टी के लिए...'
Bihar SIR
Bihar SIR: मतदाता सूची में अब तक एक भी अपील नहीं, चुनाव आयोग ने दी बड़ी जानकारी
Lalu Yadav
चुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय
Bihar Special Dish
क्या होती है बिरंज डिश, बनाने के लिए करना होता इन कड़े नियमों का पालन
Chaath Puja 2025
Chaath Puja 2025: कब है छठ पूजा? नोट कर लें तारीखें और पूजा सामग्री
Mukesh Sahani
Bihar Chunav 2025: एनडीए में सीट शेयरिंग से कम हो गई मुकेश सहनी की बार्गेनिंग पॉवर?