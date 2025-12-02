Arvind Akela Kallu Net Worth: कैसे एक रिक्शा बनाने वाले का बेटा बना भोजपुरी का सुपरस्टार, जो आज खेलता हैं करोड़ों में!

Arvind Akela Kallu Net Worth: अरविंद अकेला कल्लू को आज कौन नहीं जानता हैं. वह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और उनकी फिल्मों और गानों का फैन्स बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. इतना ही नहीं अरविंद अकेला कल्लू की सोशल मीडिया पर तगड़ी पॉपुलैरिटी है. कल्लू की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. वहीं, उनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा वक्त था, जब उनके पिता रिक्शा बनाते थे. चलिए जानते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू के पास कितनी संपत्ति है.

अरविंद अकेला कल्लू खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने बचपन में गरीबी के दिन देखे हैं. कल्लू ने कहा हैं कि बक्सर के एक छोटे से गांव अहिरौली में पिता जी की रिक्शा बनाने की छोटी सी दुकान थी. वह रिक्शा बनाकर बेचा करते थे. अरविंद अकेला कल्लू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता जी किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके मेरा पहला एलबम शूट कराया था. जो ‘गवना कहिया ले जइबा’ के टाइटल से रिलीज हुआ था.

अरविंद अकेला कल्लू के पास कितनी सपंत्ति

भले आज अरविंद अकेला कल्लू के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया है. कई रिपोर्ट के अनुसार, भोजपुरी सुपरस्टार कल्लू करीब 3 करोड़ के मालिक है. अरविंद अकेला कल्लू एक भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए 10 से ज्यादा फीस लेते हैं. साथ ही वह गाने के जरिए भी पैसे कमाते हैं. वहीं, स्टेज शो से भी लाखों की कमाई करते हैं.

इस सॉन्ग से मिली सफलता

अरविंद अकेला कल्लू का भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक अलग है अंदाज है. उनको ‘बोलता मुरगवा कुकड्डू कू’ से सफलता मिली थी. इ फिल्मों में साल 2016 में कलुआ करोड़पति, इसी साल कलुआ बड़ा सतावेला और बलमा बिहार वाला 2 रिलीज हुई थी. साल 2017 में स्वर्ग, सईयां सुपरस्टार ने इनको रातोरात भोजपुरी का सुपरस्टार बना दिया.

