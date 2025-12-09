इंटरनेट पर आग लगा रहा अरविंद अकेला कल्लू का यह गाना, यूट्यूब पर अब तक 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज

Choliya Ke Hook Raja Ji Arvind Akela Kallu Song: भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू का पुराना गाना ‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी’ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहता है. 2004 में रिलीज हुआ ये गाना सभी की जुबान पर रहता है. कल्लू ने अपने करियर की शुरुआती दौर में इस गाने को गाया था. इस गाने की वजह से कल्लू बेहद छा गए थे और उनके लिए ये बेहद सफल साबित हुआ.

‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी’ के बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और भोजपुरी में अपना दमखम बना लिया. आज भी ये गाना शादी, पार्टी और किसी भी फंक्शंन में पहले नंबर पर रहता है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर इसके शॉर्ट्स और रील्स काफी वायरल होते हैं. गाने की बात करे तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पत्नी अपने पति से नाराज होकर कह रही है कि उसने बाल बना लिए, लिपस्टिक लगा ली और ब्लाउज भी पहन लिया और दर्जी ने ब्लाउज इतना टाइट सिल दिया है कि वह हुक नहीं लगा पा रही. वह अपने पति से ब्लाउज का हुक लगाने के लिए कहती है, लेकिन हुक नहीं लग पाता.

बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस गाने को 109 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स के बीच ये गाना काफी वायरल है. सिर्फ बिहार ही नहीं यूपी समेत कई राज्यों में भी कल्लू की ये गाना काफी फेमस है. गाना पुराना होने के बाद भी इसके धुन और लिरिक्स फैंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इस गाने के धुन इतने मजेदार है कि विदेशी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं.